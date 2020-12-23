Тайсона проверили на допинг

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Анализы сдали оба спортсмена. В организме 54-летнего Тайсона не было обнаружено следов запрещенных препаратов, несмотря на то, что, по собственному признанию, американец употреблял марихуану.

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Выставочный поединок с участием Тайсона и его соотечественника Роя Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный бой.