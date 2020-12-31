Будет мстить за уход из Golden Boy? Де Ла Хойя собрался вернуться на ринг боями против Мейвезера и «Канело»

«Мой камбэк? Послушайте, я всегда гордился тем, что дрался только с лучшими из лучших. Так что я точно не намерен возвращаться ради боев со “вторым эшелоном”. Поэтому почему бы не провести реванш с парнем, которому ты ранее проиграл? Почему бы не отомстить за поражение Мейвезеру? Да, такой вариант меня очень заводит. Но об этом говорить рано. Сперва нужно понять, как я буду выглядеть, как я буду себя чувствовать после столь длительной паузы», — цитирует Оскара vRINGe.com.

«Я однозначно подумал бы над этим. Но нацелен все же на более ценный трофей. Поединки, в которых вы уступили “на тоненького” навсегда останутся занозой, которую все время хочется вытащить. С учетом того, как я тренировался в последнее время, считаю, что получилось бы интересно. Почему я пока что не объявил обо всем официально? А я хочу очень аккуратно подойти к этому вопросу. Сейчас у меня начнется этап спаррингов. И только после этого я и приму окончательное решение. Сауль? Все случается не просто так. Но я всегда буду желать ему только всего самого наилучшего. Считаю, что он великий чемпион. Уверен, наши пути еще пересекутся. Мы на рынке многие годы, уже более 20 лет, и за это время сделали много самых лучших боев в мире. Поэтому я не сомневаюсь, что вскоре мы вновь встретимся. Приходит такое время, когда бойцы начинают верить в то, что на той лужайке травка зеленее и вкуснее. Они расправляют крылья и улетают в поисках нового мира».