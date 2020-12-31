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08:12 (мск), источник: Vesti.kz

Будет мстить за уход из Golden Boy? Де Ла Хойя собрался вернуться на ринг боями против Мейвезера и «Канело»

Знаменитый боксер покорял шесть дивизионов.

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Источник: AP 2020

Покоритель шести весовых дивизионов и 47-летняя легенда бокса Оскар Де Ла Хойя готовится к возобновлению карьеры — в последний раз он выходил на ринг в декабре 2008 года, был брутально избит набирающим обороты филиппинцем Мэнни Пакьяо.

В мае 2007 года уже списанный к тому времени со счетов Де Ла Хойя дал крутой бой суперзвездному Флойду Мейвезеру — уступил раздельным решением судей.

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И недавно ветеран заявил о том, что готов провести со своим антагонистом матч-реванш.

«Мой камбэк? Послушайте, я всегда гордился тем, что дрался только с лучшими из лучших. Так что я точно не намерен возвращаться ради боев со “вторым эшелоном”. Поэтому почему бы не провести реванш с парнем, которому ты ранее проиграл? Почему бы не отомстить за поражение Мейвезеру? Да, такой вариант меня очень заводит. Но об этом говорить рано. Сперва нужно понять, как я буду выглядеть, как я буду себя чувствовать после столь длительной паузы», — цитирует Оскара vRINGe.com.

Де Ла Хойя утверждает, что уже набрал форму и вот-вот начнет спарринги. Ветеран собирается боксировать в лимите первого среднего, среднего дивизионов, но в случае крутого предложения готов сбросить вес и до полусреднего лимита.

Де Ла Хойя — действующий топ-промоутер (Golden Boy), который совсем недавно потерял свой главный актив. В ноябре от Оскара ушел мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Ветеран размышляет о возможном поединке против экс-подопечного.

«Я однозначно подумал бы над этим. Но нацелен все же на более ценный трофей. Поединки, в которых вы уступили “на тоненького” навсегда останутся занозой, которую все время хочется вытащить. С учетом того, как я тренировался в последнее время, считаю, что получилось бы интересно. Почему я пока что не объявил обо всем официально? А я хочу очень аккуратно подойти к этому вопросу. Сейчас у меня начнется этап спаррингов. И только после этого я и приму окончательное решение. Сауль? Все случается не просто так. Но я всегда буду желать ему только всего самого наилучшего. Считаю, что он великий чемпион. Уверен, наши пути еще пересекутся. Мы на рынке многие годы, уже более 20 лет, и за это время сделали много самых лучших боев в мире. Поэтому я не сомневаюсь, что вскоре мы вновь встретимся. Приходит такое время, когда бойцы начинают верить в то, что на той лужайке травка зеленее и вкуснее. Они расправляют крылья и улетают в поисках нового мира».

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