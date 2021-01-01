Майк Тайсон заявил о готовности драться в 2021-м

54-летний Тайсон заявил, что его впечатлила готовность других ветеранов бокса выступать. Он отметил, что снова подерется в 2021 году и подчеркнул, что «в этот раз он будет выглядеть лучше».

В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты боя.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года. Вслед за ним готовность вновь провести бой выразил бывший соперник Тайсона Эвандер Холифилд.