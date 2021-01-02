«Канело» Альварес отказался от чемпионского пояса в весе Головкина
Мексиканец Сауль Альварес (54−1−2, 36 КО) оставил вакантным титул чемпиона WBA (Super) в среднем весе, передает BoxingScene со ссылкой на его менеджера и тренера Эдди Рейносо.
Мексиканец Сауль Альварес (54−1−2, 36 КО) оставил вакантным титул чемпиона WBA (Super) в среднем весе, передает BoxingScene со ссылкой на его менеджера и тренера Эдди Рейносо.
Отмечается, что «Канело», как и заявлял ранее, намерен сконцентрироваться на втором среднем весе, где он владеет титулами WBC и WBA (Super).
«Это дивизион, где он чувствует себя наиболее сильным. Больше нечего терять в среднем весе. Любой, кто хочет драться с “Канело”, должен делать это в суперсреднем весе», — сказал Рейносо.
Теперь единственным чемпионом WBA в среднем весе является японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), он лишается приставки Regular и может проводить объединительные бои.
Напомним, казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.