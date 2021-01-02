Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Фрайбург
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Россия U20
Германия U20
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Байер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Бромвич Альбион
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:30
Финляндия U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Словакия U20
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
12:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес отказался от чемпионского пояса в весе Головкина

Мексиканец Сауль Альварес (54−1−2, 36 КО) оставил вакантным титул чемпиона WBA (Super) в среднем весе, передает BoxingScene со ссылкой на его менеджера и тренера Эдди Рейносо.

Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что «Канело», как и заявлял ранее, намерен сконцентрироваться на втором среднем весе, где он владеет титулами WBC и WBA (Super).

«Это дивизион, где он чувствует себя наиболее сильным. Больше нечего терять в среднем весе. Любой, кто хочет драться с “Канело”, должен делать это в суперсреднем весе», — сказал Рейносо.

Теперь единственным чемпионом WBA в среднем весе является японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), он лишается приставки Regular и может проводить объединительные бои.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия, США, Канада? Рейтинг сборных на МЧМ перед плей-офф
Александр Большунов победил в масс-старте на «Тур де Ски»
Маурисио Почеттино назначен главным тренером «ПСЖ»
«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ
«Локомотив» рассматривает покупку игрока «Фиорентины» за €15 млн
«Реал» — «Сельта» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
Российский саночник взял серебро на этапе Кубка мира в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь