«Канело» Альварес отказался от чемпионского пояса в весе Головкина

Отмечается, что «Канело», как и заявлял ранее, намерен сконцентрироваться на втором среднем весе, где он владеет титулами WBC и WBA (Super).

«Это дивизион, где он чувствует себя наиболее сильным. Больше нечего терять в среднем весе. Любой, кто хочет драться с “Канело”, должен делать это в суперсреднем весе», — сказал Рейносо.

Теперь единственным чемпионом WBA в среднем весе является японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), он лишается приставки Regular и может проводить объединительные бои.