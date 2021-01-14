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16:38 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России готова организовать бой между Плющенко и Железняковым

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федерация бокса России выразила готовность организовать поединок между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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Источник: РИА "Новости"

Железняков в среду вызвал Плющенко на дуэль. На своей странице во «ВКонтакте» он объяснил, что хочет заставить двукратного олимпийского чемпиона прекратить словесные нападки на Тутберидзе и специалистов, которые с ней работают.

«Все подобные конфликты должны решаться на боксерском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой в ринге с профессиональными судьями, в перчатках и защите. Любые конфликты можно решить в спорте, это хороший пример для подрастающего поколения. Бокс — это джентльменский вид спорта», — сказал Щекутьев.

Перед началом нынешнего сезона в группу Плющенко перешли две воспитанницы Тутберидзе — Александра Трусова и Алена Косторная. В декабре 2019 года Тутберидзе сообщила, что Плющенко пытался переманить к себе в группу другую ее воспитанницу — олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Тогда Железняков впервые негативно отозвался о Плющенко. Позднее они еще несколько раз обменивались колкими высказываниями в адрес друг друга в публичном пространстве, в том числе после перехода Трусовой.

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