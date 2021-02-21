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16:28 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс заявил, что хотел бы провести еще один бой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Боксер Рой Джонс — младший хотел бы провести еще один профессиональный поединок. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы я еще раз побоксировать? Конечно, почему нет? Но тут не все зависит от меня», — сказал Джонс.

Джонс в ноябре прошлого года провел поединок против Майка Тайсона. Бой завершился вничью.

В активе 52-летнего Джонса, имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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