Костя Цзю захотел организовать бой сына в России

По словам спортсмена, это очень сложно, но возможно. Он отметил, что в Австралии телекомпании платят организаторам поединков, чего нет в России. Цзю также добавил, что его сын может провести бой с Майклом Зерафой.

В воскресенье, 4 апреля, промоутер Зерафы Брайан Амартуда обвинил Тима Цзю в том, что тот избегает поединка с его клиентом. Он также отметил, что спортсмену предложили за бой гонорар в размере 1 миллиона долларов.