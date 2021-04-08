Старейший журнал о боксе cоставил топ-10 лучших побед в карьере Головкина

GGG в пассиве имеет только одно поражение, которое потерпел решением от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Это был их второй бой, прошедший в сентябре 2018 года в Лас-Вегасе. Годом ранее там же была зафиксирована ничья.

1. Дэниэл Джейкобс (март 2017)

Джейкобс был в отличной форме перед боем, но GGG победил его в упорной и конкурентной борьбе судейским решением.

2. Давид Лемье (октябрь 2015)

Головкин забрал у канадца пояс по линии IBF, выиграв в каждом из раундов. Канадец капитулировал в восьмом.

3. Дэниэл Гил (июль 2014)

Гил не смог сдержать Головкина, проиграв в третьем раунде. При этом во втором побывал в нокдауне.

4. Мартин Мюррей (февраль 2015)

Мюррей предпринял смелую попытку противостоять казахстанцу, который бил нацелено и был слишком хорош для британца, уступившего в поздних раундах, 11-м.

5. Сергей Деревянченко (октябрь 2019)

Неуступчивый украинец навязал GGG изнурительную и захватывающую борьбу, но последний все же выиграл решением судей.

6. Мэттью Маклин (июнь 2013)

Этот бой больше запомнился мощным ударом Головкина по корпусу в третьем раунде, после чего закаленный в серьезных поединках британец корчился от боли.

7. Келл Брук (сентябрь 2016)

До этого боя Брук не знал поражения и ради него поднялся на две весовые категории. Увы, Головкин оказался для него непроходимым соперником. Поединок завершился в пятом раунде.

8. Ванес Мартиросян (май 2018)

Обычно стойкий американец продержался только до второго раунда.

9. Марко Антонио Рубио (октябрь 2014)

Обладавший в то время солидными результатами Рубио был разбит сокрушительными ударами Геннадия. Фирменный крюк от казахстанца решил исход встречи во второй 3-минутке.