«Его наследие продержится до тех пор, пока Земле не придет конец». Воспоминания Тайсона о дружбе с Тупаком

Первая встреча

Начало дружбы

Волкаут

В октябре 1995-го Шакур освободился. К этому моменту Тайсон уже провел первый бой после тюрьмы, легко победив Питера Макнили. В декабре 1995-го Майк нокаутировал Бастера Матиса, а в марте 1996-го — Фрэнка Бруно, взяв титул чемпиона WBC. Альбом Тупака All Eyez on Me оказался поразительно успешным — как и его предыдуший альбом Me Against the World, выпущенный в январе 1995-го (считается одним из главных в истории рэп-музыки). Так что к сентябрю 1996-го у обоих все было прекрасно в профессиональном плане: Тайсон уверенно двигался к возвращению звания лучшего тяжеловеса мира, а Шакур пребывал на пике славы.

Шакур к бою с Селдоном подготовил новую песню для Тайсона — Let's Get It On. Он вышел на поединок под нее. Правда, в интервью YouTube-каналу Dj Vlad Майк рассказал о неком недоделанном треке. Но похоже, речь как раз о Let's Get It On (хотя слов там предостаточно). Тут важно отметить: Let's Get It On — это песня конкретно про Майка Тайсона («Гладиатор из гетто Железный Майк Тайсон…»), и она считается последней, написанной Тупаком. Кстати, есть еще один трек, который Шакур посвятил Железному Майку, — Road To Glory.