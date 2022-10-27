Алимханулы назначат бой против непобежденного мексиканца

Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
Вашингтон
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
Колорадо
02
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
Чикаго
13
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
Монреаль
34
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
Каролина
22
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
34
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
Оттава
53
Футбол. Зарубежный
29.10
Страсбур
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Валенсия
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
29.10
Ливерпуль
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
29.10
Интер
Сампдория
30
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
Рейнджерс
36
Футбол. Зарубежный
29.10
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
29.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
29.10
Севилья
Райо Вальекано
01
Футбол. Премьер-лига
29.10
Локомотив
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
29.10
Лечче
Ювентус
01
Футбол. Первый дивизион
29.10
Нефтехимик
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
29.10
ПСЖ
Труа
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
29.10
Кадис
Атлетико
32
Футбол. Зарубежный
14:30
Эмполи
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
Футбол. Зарубежный
29.10
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
29.10
Брентфорд
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
29.10
Брайтон
Челси
41
Футбол. Зарубежный
29.10
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
29.10
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
40
Футбол. Первый дивизион
29.10
Алания
Акрон
33
Футбол. Первый дивизион
29.10
КАМАЗ
Уфа
22
Футбол. Первый дивизион
29.10
Кубань
Родина
01
Хоккей. КХЛ
29.10
Витязь
Динамо Мн
Б
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Осер
Аяччо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Балтика
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
Футбол. Зарубежный
29.10
Бавария
Майнц
62
Футбол. Зарубежный
29.10
РБ Лейпциг
Байер
20
Футбол. Зарубежный
29.10
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Вольфсбург
Бохум
40
Футбол. Премьер-лига
29.10
Ахмат
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
29.10
Наполи
Сассуоло
40
Футбол. Первый дивизион
29.10
Волгарь
СКА-Хабаровск
13
Футбол. Зарубежный
29.10
Альмерия
Сельта
31
Футбол. Первый дивизион
29.10
Волга
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
29.10
Лестер
Манчестер Сити
01
Хоккей. КХЛ
29.10
Салават Юлаев
Барыс
51
Футбол. Премьер-лига
29.10
Динамо
Химки
61
Все события
Фоторепортажи
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
27 октября, источник: Vesti.kz

Алимханулы назначат бой против непобежденного мексиканца

Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО) сделала сообщение на своей странице в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Президент WBO Пако Валькарсель заявил, что они обяжут Алимханулы защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обязательного претендента мексиканца Хайме Мунгии, если Жанибек победит британца Дензела Бентли 12 ноября», — говорится в ее сообщении.

Отметим, что Мунгия идет на первом месте в рейтинге средневесов WBO, тогда как Алимханулы в поединке против Бентли проведет первую защиту титула в этом дивизионе по версии Всемирной боксерской организации.

При этом Хайме не знает поражений на профи-ринге, в активе мексиканца 40 побед, 32 из них нокаутом. Кроме того, Мунгия был чемпионом мира по версии WBO (2018−2019) в первом среднем весе.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь