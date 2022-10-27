Алимханулы назначат бой против непобежденного мексиканца
Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО) сделала сообщение на своей странице в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО) сделала сообщение на своей странице в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.
«Президент WBO Пако Валькарсель заявил, что они обяжут Алимханулы защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обязательного претендента мексиканца Хайме Мунгии, если Жанибек победит британца Дензела Бентли 12 ноября», — говорится в ее сообщении.
Отметим, что Мунгия идет на первом месте в рейтинге средневесов WBO, тогда как Алимханулы в поединке против Бентли проведет первую защиту титула в этом дивизионе по версии Всемирной боксерской организации.
При этом Хайме не знает поражений на профи-ринге, в активе мексиканца 40 побед, 32 из них нокаутом. Кроме того, Мунгия был чемпионом мира по версии WBO (2018−2019) в первом среднем весе.