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2 ноября, источник: Vesti.kz

Определился следующий соперник чемпиона мира из Казахстана на ЧА-2022 по боксу

Казахстанец Сакен Бибосынов узнал следующего соперника на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинале весовой категории до 51 килограмма он встретится с малайзийцем Кайюмом Ариффином. Бой пройдет 5 ноября. Сам Бибосынов в ⅛ финала провел бой с Кумаром Спаршем из Индии и выиграл его — 4:1.

Отметим, что Бибосынов является чемпионом мира 2021 года и обладателем бронзы ОИ-2020.

Ранее Серик Темиржанов (до 57 кг) вышел в четвертьфинал чемпионата Азии после победы над Ихласом Гылычжановым из Туркменистана, а Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) уступил Руслану Абдуллаеву из Узбекистана.

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