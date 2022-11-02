Определился следующий соперник чемпиона мира из Казахстана на ЧА-2022 по боксу
Казахстанец Сакен Бибосынов узнал следующего соперника на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Сакен Бибосынов узнал следующего соперника на чемпионате Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 51 килограмма он встретится с малайзийцем Кайюмом Ариффином. Бой пройдет 5 ноября. Сам Бибосынов в ⅛ финала провел бой с Кумаром Спаршем из Индии и выиграл его — 4:1.
Отметим, что Бибосынов является чемпионом мира 2021 года и обладателем бронзы ОИ-2020.
Ранее Серик Темиржанов (до 57 кг) вышел в четвертьфинал чемпионата Азии после победы над Ихласом Гылычжановым из Туркменистана, а Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) уступил Руслану Абдуллаеву из Узбекистана.