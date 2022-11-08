Промоутер сделал заявление о будущем Головкина
WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) продолжит выступать в этом дивизионе. Об этом заявил промоутер Том Леффлер, который работает с GGG.
WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) продолжит выступать в этом дивизионе. Об этом заявил промоутер Том Леффлер, который работает с GGG.
«Геннадий пока еще не принял решения о том, что делать дальше. Но он намерен вернуться в средний вес. Поэтому мы ждем, пока все утрясется, и Геннадий решит, в каком направлении ему пойти в среднем весе», — сказал Леффлер в интервью Fighthype.com.
Напомним, что предыдущий бой Головкин провел в сентябре этого года во втором среднем весе, проиграв в трилогии мексиканцу Саулю Альваресу.