Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон
Эдмонтон
54
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Калгари
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сент-Луис
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Жирона
Футбол. Зарубежный
7.11
Райо Вальекано
Реал
32
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
9Эмери вернулся в Англию. А где другие иностранные тренеры «Спартака»?
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер сделал заявление о будущем Головкина

WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) продолжит выступать в этом дивизионе. Об этом заявил промоутер Том Леффлер, который работает с GGG.

Наверх
Источник: Tengrinews.kz, Турар Казангапов

«Геннадий пока еще не принял решения о том, что делать дальше. Но он намерен вернуться в средний вес. Поэтому мы ждем, пока все утрясется, и Геннадий решит, в каком направлении ему пойти в среднем весе», — сказал Леффлер в интервью Fighthype.com.

Напомним, что предыдущий бой Головкин провел в сентябре этого года во втором среднем весе, проиграв в трилогии мексиканцу Саулю Альваресу.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь