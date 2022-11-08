Промоутер сделал заявление о будущем Головкина

«Геннадий пока еще не принял решения о том, что делать дальше. Но он намерен вернуться в средний вес. Поэтому мы ждем, пока все утрясется, и Геннадий решит, в каком направлении ему пойти в среднем весе», — сказал Леффлер в интервью Fighthype.com.