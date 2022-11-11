Алимханулы: Я не знаю, почему чемпионы не бьются с чемпионами

«Я не знаю, почему в настоящее время чемпионы не бьются с чемпионами. Я не думаю, что им следует бояться. Я здесь. Я теперь чемпион. Я здесь, чтобы сражаться с чемпионами. И, надеюсь, Top Rank сможет организовать мой следующий бой с чемпионом», — приводит слова Жанибека Boxingscene.com.