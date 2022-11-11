Алимханулы: Я не знаю, почему чемпионы не бьются с чемпионами
Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 KO) выразил недоумение, почему лучшие боксеры не бьются с лучшими, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 KO) выразил недоумение, почему лучшие боксеры не бьются с лучшими, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алимханулы выйдет на ринг 13 ноября в Лас-Вегасе (США), когда проведет дебютную защиту титула против британца Дензела Бентли (17−1−1, 14 KO).
«Я не знаю, почему в настоящее время чемпионы не бьются с чемпионами. Я не думаю, что им следует бояться. Я здесь. Я теперь чемпион. Я здесь, чтобы сражаться с чемпионами. И, надеюсь, Top Rank сможет организовать мой следующий бой с чемпионом», — приводит слова Жанибека Boxingscene.com.
Напомним, ранее боксеры провели дуэль взглядов.