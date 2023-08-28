«Ограбление! Чистый нокаут Усика»: мир бокса шумит после победы украинца

В то же время технического нокаута (ТКО) в девятом раунде мы могли не увидеть. Равно как и не обсуждали бы сейчас потенциальный поединок года — 2024 Усик VS Фьюри, если бы в пятой трехминутке судья трактовал сложнейший эпизод не в пользу украинца.
Что же произошло ближе к середине 12-раундового противостояния? Работавший часто по корпусу Дюбуа мощно пробил с правой в район резинки шортов. От такого удара украинец рухнул на канвас и продолжительное время приходил в себя. Судья в моменте с падением Усика зафиксировал попадание в пах и принял решение дать Александру положенные пять минут на восстановление. Вот только многие фанаты увидели в этом панче разрешенный удар, который попал в допустимую область тела. Соцсети сразу облетели скриншоты и повторы того момента с осуждением судьи за отказ фиксировать сенсационную победу Дюбуа ТКО.
По логике, с британца должны были снять очко за такое нарушение — санкций так и не последовало.
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Представляющий интересы британца промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что на результат титульной встречи будет подана апелляция. Усик с удивлением отреагировал на тезис. На пресс-конференции украинец показал журналистам место, куда попал оппонент.
«Это не живот, туда нельзя бить. Офигеть, у Усика шорты были высокие! Комедия… Он проиграл, а теперь говорит про мои шорты. Да я могу вообще без них боксировать!», — не без иронии объяснился Усик перед СМИ.
Дюбуа же был настолько разочарован, что даже проигнорировал пресс-конференцию после боя. Британец убежден: домашняя заготовка сработала… А то, что произошло субботним вечером во Вроцлаве, стало верхом несправедливости.
«Я должен быть чемпионом мира… Это несправедливость. Мы не должны жить с этой ложью и обманом. Безусловно, хочу реванш… Хочу отомстить и добиться справедливости. Мы неделями работали в зале как раз над этим ударом. Это должен был быть нокаут, и я этим разочарован. Это не был удар в пах: я почувствовал, как идеально донес удар до желудка Усика. Я знаю наверняка, что это был отличный удар», — приводит слова Дюбуа Boxing Scene.
К возмущенным фанатам присоединились и видные личности из мира бокса. Среди них — знаменитый Тедди Атлас, назвавший в соцсетях поведение Усика после пропущенного удара «странным». Тренер не забыл пройтись и по опытному судье Луису Пабону (пуэрториканец, между прочим, работал на супербое Александра Поветкина против Владимира Кличко в 2013-м году):
«Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые “сомнительные” вещи. И, возможно, (он сделал это) снова».
Российский боксер Дмитрий Кудряшов тоже не нашел ничего преступного в разящей атаке Дюбуа по корпусу (Русскую Кувалду цитирует Sport24):
«У Усика причинное место находится не на поясе, а на повторе было видно, что удар был в резинку. Поэтому здесь на усмотрение судей: раз вывели такое решение, значит, Усик решил бой в свою пользу».
Промоутер Оскар Де Ла Хойя плохо скрывал раздражение:
«Это просто ограбление! Чистый нокаут (Усика). Возможно, у этого парня прикипели яйца к пупку перед схваткой, другого объяснения не вижу».
А вот звездный Дерек Чисора, как и тренер Дюбуа Дон Чарльз, в интервью TalkSport призвал последовать примеру футбола/тенниса и ввести в боксе систему видеоповтора.
«Знаете, как достучаться до правды? Боксу нужна система видеопомощи арбитру (VAR). Даниэль проиграл, однако все могло сложиться иначе. Плюс он потерял в деньгах: Дюбуа мог выиграть и провести реванш за 20−30 миллионов фунтов. Так что нужно вводить VAR — в футболе и теннисе это уже есть», — делится мнением Чисора.
Нашлись и защитники Усика. Промоутер чемпиона Александр Красюк назвал выступление своего клиента «абсолютным доминированием». Экс-чемпион мира по боксу Тони Белью разложил все по полочкам: «все, что ниже пупка, в боксе классифицируется как “ниже пояса”».
Наконец, еще один бывший чемпион мира Лиам Смит указал в соцсетях на ошибочность аргументации болельщиков, несогласных с исходом поединка:
«Удар ниже пояса. И неважно, как высоко были надеты шорты. Вообще, команда Дюбуа могла потребовать от Усика спустить шорты ниже перед боем, если им что-то не понравилось».