Боксер из команды Головкина был наказан за годовой простой

Источник: Соцсети

Казахстанец, занимавший 13-е место, вылетел из рейтинга. Остальные казахстанские боксеры — сохранили свои позиции в списке. Так, средневес Мейирим Нурсултанов — пятый, а Султан Заурбек — 13-ый.

Стоит отметить, что последний бой Ахмедов провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100−90 трижды).

Пока дата его следующего боя не известна, но, вероятно, он начинает подготовку к своему возвращению. Недавно боксер анонсировал начало тренировочного процесса в соцсетях.