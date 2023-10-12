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12 октября, источник: Vesti.kz

Боксер из команды Головкина был наказан за годовой простой

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов покинул топ-15 рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Казахстанец, занимавший 13-е место, вылетел из рейтинга. Остальные казахстанские боксеры — сохранили свои позиции в списке. Так, средневес Мейирим Нурсултанов — пятый, а Султан Заурбек — 13-ый.

Стоит отметить, что последний бой Ахмедов провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100−90 трижды).

Пока дата его следующего боя не известна, но, вероятно, он начинает подготовку к своему возвращению. Недавно боксер анонсировал начало тренировочного процесса в соцсетях.

Напомним, что дела Ахмедова ведет промоутерская компания GGG Promotions, которая принадлежит Геннадию Головкину.

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