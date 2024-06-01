Боксерский бой Тайсона и Пола перенесен

ТАСС, 1 июня. Боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном и соотечественником блогером Джейком Полом перенесен. Об этом сообщила пресс-служба компания Most Valuable Promotions, которая является организатором боя.

Поединок должен был пройти 20 июля в Вашингтоне (США).

«К сожалению, сильно ожидаемый поединок между Полом и Тайсоном будет перенесен. После консультаций с медиками Тайсону были рекомендованы минимальные физические нагрузки в течение нескольких недель, после чего можно будет вернуться к полноценным тренировкам. Майк и Джейк пришли к выводу, что обоим спортсменам нужны равные условия, чтобы подойти к бою в хорошей форме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новая дата боя будет объявлена до 7 июня. Планируется, что бой пройдет позже в 2024 году.

Ранее стало известно, что у Тайсона ухудшилось самочувствие во время перелета и ему потребовалась помощь врачей. Позднее представитель Тайсона сообщил СМИ, что у спортсмена все в порядке со здоровьем. Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

В послужном списке 26-летнего Пола девять побед (шесть нокаутом), одно поражение. Он выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер.