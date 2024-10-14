Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток

«Очень тяжелые удары, конечно, у него. Особенной правой. Гематома под глазом возникла от всех этих ударов, которые я принимал в блок. Они прям сквозь руку аж до пяток проходили, если честно. (Смеется.) Когда не успеваешь напрячь руку, то через расслабленную руку все туда залетает. У всех удары разные: у кого-то острые, у Артура они тяжелые такие, бетонные. Но большая часть пришлась в блок, в левую руку.



Причинял ли он мне боль? Конечно, причинял, когда заходили эти удары в блок. У него такие тяжелые удары, что блокирующая рука внутрь головы входила. (Смеется.) Его давление досаждало, хотя я все контролировал и не дал ему как следует попасть».