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Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток

Как же считать заблокированные панчи?

Источник: Getty Images

Второй день все спорят по поводу решения в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Главные аргументы в пользу первого — давление, агрессия, контроль ринга, тоннаж ударов, ущерб и воля к победе. В пользу второго — больше чистых попаданий и качественных атак, блестящая защита, блокирование подавляющего числа ударов.

Я скрупулезно пересмотрел этот бой на скорости 0,25 и понял, что все упирается в то, как считать заблокированные удары и давление. Только доподлинно разобравшись в этом, можно определить победителя. Чтобы узнать, как именно правила трактуют удары по блоку, прочитал документ Ассоциации боксерских комиссий (Association of Boxing Commissions, североамериканской организации, регулирующей правила бокса. — Прим. «СЭ») под названием «Официальная программа сертификации судей и рефери» (Official Certification Program for Judges and Referees).

Вот что говорится в документе:

«Судьи также должны учитывать эффект [значимость] ударов по сравнению с количеством нанесенных ударов. Удары, которые были заблокированы или отражены, не должны учитываться при подсчете».

То есть, с одной стороны, удары в блок не должны учитываться, с другой — нужно обращать внимание на значимость, эффект, ущерб ударов. Вопрос, как это понимать. Заблокированные удары даже не стоит рассматривать на предмет их значимости или, если от заблокированного удара бойца потряхивает и на месте блока появляются отметины и гематомы, все-таки стоит это определять как ущерб?

Далее — одним из четырех критериев оценки раунда является пункт о защите:

  • Чистые попадания (сила в сравнении с количеством)
  • Эффективное давление
  • Контроль ринга
  • Защита

«Бойцам, которые эффективно вынуждают соперников промахиваться, должно отдаваться должное за ценные навыки. Насколько хорошо боксер уклоняется, парирует и блокирует удары?».

Источник: Richard Pelham/Getty Images

То есть качество защитных действий должно создавать у судей впечатление, влияющее на оценку раунда. Бивол защищался блестяще, очень много двигался и блокировал удары, но, опять-таки, заблокированные удары причиняли ему боль. Вот что он сказал нашему изданию и каналу Box Nation:

«Очень тяжелые удары, конечно, у него. Особенной правой. Гематома под глазом возникла от всех этих ударов, которые я принимал в блок. Они прям сквозь руку аж до пяток проходили, если честно. (Смеется.) Когда не успеваешь напрячь руку, то через расслабленную руку все туда залетает. У всех удары разные: у кого-то острые, у Артура они тяжелые такие, бетонные. Но большая часть пришлась в блок, в левую руку.

Причинял ли он мне боль? Конечно, причинял, когда заходили эти удары в блок. У него такие тяжелые удары, что блокирующая рука внутрь головы входила. (Смеется.) Его давление досаждало, хотя я все контролировал и не дал ему как следует попасть».

Тут можно голову сломать:

— Какая доля из заблокированных ударов приносила такой ущерб, сколько именно панчей из сотен заблокированных прожгло Бивола и причинило боль: 5%, 10%, 50%, 80%? Нужно, по-хорошему, разбирать каждый заблокированный удар по степени жесткости и площади попадания. Какой-то удар пришелся в напряженную руку, и не было отдачи. Какой-то попал в расслабленную, и рука отлетела в лицо. Какой-то попал в кисть, и отлет в лицо был, но не сильный. Какой-то попал в предплечье, с головой контакта не произошло, но руку отсушило и т. д.

— Как именно эта боль на него влияла? Бойцы такого уровня — люди, у которых набит каждый сантиметр тела. Это не обычный человек, которого сильно ударишь в плечо и он заплачет. В ММА подставка от лоукика тоже причиняет боль, но это удачное защитное действие, и это гораздо лучше, чем лоукик в самое мясо и сгусток нервов. Другое дело, нога — не голова, и мы видели, что от этих ударов правой через защиту у Дмитрия выросла гематома — значит, это не только терпимая боль, но и ущерб.

Но все равно тут не разобраться — все секутся и опухают по-разному, и смотреть на это можно так: не Бетербиев нанес ущерб, а Бивол ценой слегка припухшего глаза отзащищался от 635 попыток ударов самого страшного панчера в истории этого веса, который нокаутировал 20 предыдущих оппонентов. То есть защита была настолько блестящей и эффективной, что ни одного чистого попадания Бетербиев ведь не довел, о чем и сам сказал после боя. Значит, такую защиту — согласно правилам — нужно оценивать очень высоко.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

Другой головоломный пункт — давление и агрессия. Что говорят правила ABC:

«Решительность не следует путать с агрессией, когда один боксер непрерывно идет вперед, пробивая себе дорогу к противнику, не считаясь с количеством пропущенных ударов. Если атака неэффективна, боксер не может получить за нее баллы. Для того чтобы боксер был эффективен в своей агрессии, он или она должны форсировать действие и задавать темп боя посредством движения вперед. Боксер должен наносить удары, блокируя и избегая ответных ударов противника. Агрессивный боксер, который продолжает наступать на противника и получать удары со всех сторон, не должен получать баллы за агрессию».

Тоже не все так просто. Что значит «форсировать действие и задавать темп боя?». Отступающий соперник может так здорово уходить по круговой, менять направления, сбрасывать с линии атаки, что контроль темпа и действия будет за ним. Даже если атакующий будет его настигать и попадать по блоку, это все равно может быть неэффективным давлением. В ряде эпизодов этого боя не разобраться, было ли давление Бетербиева агрессивным. Очевидно, что в 10-м, 11-м и частично 12-м раундах — было. Отрезками — и раньше. Но в целом Бивол здорово двигался, успевал перекрываться и защищаться практически от всего.

С другой стороны, учитывая слова Бивола об ущербе от заблокированных ударов, можно заключить, что давление было вполне эффективным. Бетербиев, тратя меньше сил, будучи мощнее физически и располагая ударом более тяжелым, заставлял соперника много двигаться и терять энергию, прошибал его через защиту и вынуждал драться пассивно, закрываясь на несколько минут в глухой блок без каких-либо попыток ответных ударов. В 10-м, 11-м и 12-м раундах так все и происходило, Бивол очень пассивно дрался и думал только о защите. Значит, давление, несомненно, было эффективным, и периоды такого эффективного давления были в 7-м, 8-м и 3-м раундах как минимум.

И помимо буквы правил, есть современные настроения в судейском корпусе. Известный в прошлом рефери Александр Калинкин сказал нашему изданию, что на съездах и семинарах различных организаций: WBC, WBA и т. д. — говорят о том, что поощрять нужно именно активных, инициативных боксеров, отдавать им победы в близких боях. Так что по общему рисунку Бетербиев вполне выглядел побеждающим за счет агрессии и активности.

Источник: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images
Мое личное заключение после тщательного отсмотра и изучения правил — это битая ничья.

Нельзя отбрасывать то, что Бивол сделал в 1, 2, 4, 5, 9-м раундах, забывать его попадания, полные раскрытия соперника (Бетербиев ни разу за бой не раскрыл, не поставил в расстрельное положение Дмитрия). На мой взгляд, именно правый контрпрямой Бивола в 7-м раунде — самый значимый удар боя, Бетербиев как будто был потрясен, даже кивнул после удара: «Да, попал. Сильно». В 10-м и 12-м раундах Бивол был пассивным, но защищался с потрясающей цепкостью и всевидением, пусть и много принимал на блок.

Нельзя в таких близких боях выковыривать чью-то победу: Бивол за счет превосходства в технике, движении и скорости чаще раскрывал Бетербиева, чище попадал, показал почти безупречную защиту против лучшего панчера в истории веса, но Бетербиев за счет мощи, функционала и методичного постоянства сковал соперника, вынудил драться пассивно и обсыпал тяжелейшими ударами, пусть и заблокированными, но имевшими эффект и ущерб. Это точка равновесия, нужен реванш.

Автор: Никита Горшенин