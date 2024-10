Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток

Я скрупулезно пересмотрел этот бой на скорости 0,25 и понял, что все упирается в то, как считать заблокированные удары и давление. Только доподлинно разобравшись в этом, можно определить победителя. Чтобы узнать, как именно правила трактуют удары по блоку, прочитал документ Ассоциации боксерских комиссий (Association of Boxing Commissions, североамериканской организации, регулирующей правила бокса. — Прим. «СЭ») под названием «Официальная программа сертификации судей и рефери» (Official Certification Program for Judges and Referees).