Шахматисты Непомнящий, Карякин и Андрейкин сыграют за сборную России в Кубке наций

Источник: РИА "Новости"

Кубок наций пройдет в онлайн режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная «остального мира». В четверг в Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили ТАСС, что пока не могут подтвердить составы команд на турнир, потому что некоторые шахматисты еще не прислали подписанные контракты.

«На данный момент у сборной России подтвердились трое: Карякин, Непомнящий и Андрейкин. [Александр] Грищук точно не будет. Под вопросом Артемьев, но если не он, то в состав сборной войдет [Даниил] Дубов», — сказал Филатов.

«Александр Мотылев — капитан нашей сборной, и последнее слово по составу и по определению досок — за ним», — добавил глава ФШР.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).