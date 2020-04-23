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13:39 (мск), источник: ТАСС

Шахматисты Непомнящий, Карякин и Андрейкин сыграют за сборную России в Кубке наций

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин подтвердили свое участие в составе сборной России в Кубке наций, Владислав Артемьев остается под вопросом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок наций пройдет в онлайн режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная «остального мира». В четверг в Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили ТАСС, что пока не могут подтвердить составы команд на турнир, потому что некоторые шахматисты еще не прислали подписанные контракты.

«На данный момент у сборной России подтвердились трое: Карякин, Непомнящий и Андрейкин. [Александр] Грищук точно не будет. Под вопросом Артемьев, но если не он, то в состав сборной войдет [Даниил] Дубов», — сказал Филатов.

«Александр Мотылев — капитан нашей сборной, и последнее слово по составу и по определению досок — за ним», — добавил глава ФШР.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).

Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

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