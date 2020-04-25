Шахматисты Крамник и Непомнящий сыграют в благотворительном турнире в поддержку врачей

Турнир организован по инициативе участников совместно с ФШР и Минспортом РФ. Старт соревнований запланирован на середину мая, призовой фонд будет распределен поровну среди региональных больниц и медиков, борющихся с пандемией коронавируса.

В турнире, помимо Крамника и Непомнящего , примут участие Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев. Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход. Местом проведения станет игровая онлайн-платформа Lichess.org.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.