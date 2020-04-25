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12:59 (мск), источник: ТАСС

Шахматисты Крамник и Непомнящий сыграют в благотворительном турнире в поддержку врачей

ТАСС, 25 апреля. Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Ян Непомнящий примут участие в благотворительном онлайн-турнире, вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерация шахмат России (ФШР).

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Источник: РИА "Новости"

Турнир организован по инициативе участников совместно с ФШР и Минспортом РФ. Старт соревнований запланирован на середину мая, призовой фонд будет распределен поровну среди региональных больниц и медиков, борющихся с пандемией коронавируса.

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В турнире, помимо Крамника и Непомнящего, примут участие Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев. Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход. Местом проведения станет игровая онлайн-платформа Lichess.org.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.

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