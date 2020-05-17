Дубов победил Карлсена на онлайн-турнире памяти Стейница и вышел в лидеры
Российский шахматист Даниил Дубов вышел в лидеры в мужском зачете
Российский шахматист Даниил Дубов вышел в лидеры в мужском зачете
Дубов в субботу одержал три победы в шести партиях, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, а также трижды сыграл вничью. На счету Дубова стало 8 очков, он является лидером турнира. Второе место занимает Карлсен (7,5), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7). На счету других представителей России Петра Свидлера, который также в субботу победил Карлсена, и Александра Грищука — 6,5 и 4 балла соответственно.
У женщин лидирует россиянка Екатерина Лагно, набравшая 8 очков. По 7,5 балла набрали Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Александра Костенюк.
Двухкруговой турнир в честь первого чемпиона мира Вильгельма Стейница проходит под эгидой FIDE и завершится 17 мая. Общий призовой фонд составляет 30 тысяч евро.