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01:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубов победил Карлсена на онлайн-турнире памяти Стейница и вышел в лидеры

Российский шахматист Даниил Дубов вышел в лидеры в мужском зачете онлайн-турнира памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дубов в субботу одержал три победы в шести партиях, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, а также трижды сыграл вничью. На счету Дубова стало 8 очков, он является лидером турнира. Второе место занимает Карлсен (7,5), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7). На счету других представителей России Петра Свидлера, который также в субботу победил Карлсена, и Александра Грищука — 6,5 и 4 балла соответственно.

У женщин лидирует россиянка Екатерина Лагно, набравшая 8 очков. По 7,5 балла набрали Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Александра Костенюк.

Двухкруговой турнир в честь первого чемпиона мира Вильгельма Стейница проходит под эгидой FIDE и завершится 17 мая. Общий призовой фонд составляет 30 тысяч евро.

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