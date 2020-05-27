Дубов обыграл Карякина и вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира
Теперь он сыграет с китайцем Дин Лижэнем.
Теперь он сыграет с китайцем Дин Лижэнем.
ТАСС, 27 мая. Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил соотечественника Сергея Карякина в третьем четвертьфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в
Каждый матч состоит из четырех партий, если
В другом матче дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со и вышел в полуфинал, где встретится с еще одним представителем США Хикару Накамурой.
Полуфинальные матчи пройдут
В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в
Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и