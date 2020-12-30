Дубов обыграл Карлсена и вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира
ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале шахматного
ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале шахматного
В первом матче Карлсен и Дубов сыграли вничью (2:2), во втором 24-летний россиянин победил в двух партиях, в одной шахматисты разошлись миром.
Турнир завершится 3 января, призовой фонд составляет $200 тыс., из которых $60 тыс. достанется победителю. На партию дается 15 минут, с добавлением десяти секунд на ход.