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20:54 (мск), источник: ТАСС

Дубов обыграл Карлсена и вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале шахматного онлайн-турнира Airthings Masters.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В первом матче Карлсен и Дубов сыграли вничью (2:2), во втором 24-летний россиянин победил в двух партиях, в одной шахматисты разошлись миром.

Турнир завершится 3 января, призовой фонд составляет $200 тыс., из которых $60 тыс. достанется победителю. На партию дается 15 минут, с добавлением десяти секунд на ход.

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