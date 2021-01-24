Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Сампдория
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
41
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Кельн
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Барселона
02
Хоккей. НХЛ
25.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.01
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Бавария
04
Хоккей. НХЛ
25.01
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
25.01
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Наполи
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
10
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Бордо
Анже
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Болонья
20
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
22:23 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Есипенко обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 24 января. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами выиграл у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в восьмом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вничью завершились партии Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Йорден ван Форест (Нидерланды), Александр Донченко (Германия) — Арьян Тари (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Давид Антон Гихарро (Испания), Нильс Гранделиус (Швеция) — Радослав Войташек (Польша) и Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды). Иранец Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Международной федерации шахмат, победил черными фигурами индийца Пенталу Харикришну.

Читайте также
Магнус Карлсен расстался с непобедимостью

В девятом туре Есипенко сыграет c Фируджей. После восьми туров в турнирной таблице лидирует Фируджа, в его активе 5,5 очка, Есипенко идет третьим, имея в активе 5 очков.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2020 году победу одержал Каруана. Турнир завершится 31 января.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Всех разбудил, а сам спать лег»: Хабиб потешается над Конором
«Я бы еще и палкой врезала»: Резцова — о скандале с Большуновым
Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии
«Барселона» без Месси вышла на третье место в чемпионате Испании
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
«Атлетико» - «Валенсия» и другие игры чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь