Россиянин Есипенко обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В девятом туре Есипенко сыграет c Фируджей. После восьми туров в турнирной таблице лидирует Фируджа, в его активе 5,5 очка, Есипенко идет третьим, имея в активе 5 очков.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2020 году победу одержал Каруана. Турнир завершится 31 января.