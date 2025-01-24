Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

Теперь она представляет Австрию.

Источник: Yagnik Sankhedawala/СС0

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Баделько получила российский паспорт 13 марта 2024 года, ранее она представляла Белоруссию.

Баделько 21 год, она является международным мастером и гроссмейстером среди женщин, многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет. Занимает 29-е место в женском рейтинге FIDE.