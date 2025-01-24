Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Баделько получила российский паспорт 13 марта 2024 года, ранее она представляла Белоруссию.
Баделько 21 год, она является международным мастером и гроссмейстером среди женщин, многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет. Занимает 29-е место в женском рейтинге FIDE.