Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

Баделько 21 год, она является международным мастером и гроссмейстером среди женщин, многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет. Занимает 29-е место в женском рейтинге FIDE.