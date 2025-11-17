Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина требует отстранить женскую сборную РФ от чемпионата мира по шахматам

Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 17 ноября. Федерация шахмат Украины подала протест во время технического совещания на женском командном чемпионате мира по шахматам с требованием исключить сборную России из числа участников соревнований. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен.

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета FIDE, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.