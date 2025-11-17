Украина требует отстранить женскую сборную РФ от чемпионата мира по шахматам

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета FIDE, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.