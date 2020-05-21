Нигериец 58 часов подряд играл в FIFA — он побил рекорд Гиннесса

Чтобы превзойти предыдущий рекорд, который был установлен в 2014 году, Осемеудиаме необходимо было играть больше 48 часов и 49 минут. Dox решил не останавливаться на этом и провести в FIFA еще десять часов. В течение стрима киберспортсмен мог брать небольшие перерывы после каждого часа.