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14:41 (мск), источник: Cybersport.ru

Нигериец 58 часов подряд играл в FIFA — он побил рекорд Гиннесса

Киберспортсмен в FIFA из Нигерии Даниэль Dox Осемеудиаме устроил стрим-марафон, на котором в течение 58 часов играл в футбольный симулятор от EA. Теперь он ждет официального признания своего достижения со стороны представителей Книги рекордов Гиннесса.

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Чтобы превзойти предыдущий рекорд, который был установлен в 2014 году, Осемеудиаме необходимо было играть больше 48 часов и 49 минут. Dox решил не останавливаться на этом и провести в FIFA еще десять часов. В течение стрима киберспортсмен мог брать небольшие перерывы после каждого часа.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала 90-летняя японка Хамако Мори. Она была признана самым возрастным геймером. Ее включили в список в ноябре 2019 года в возрасте 89 лет, а 8 мая было опубликовано интервью с ней на канале Guinness World Records. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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