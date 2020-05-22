«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

Причиной недовольства клуба стало использование дочерней компанией Sega упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды рядом с ее названием. Это является, по мнению английского клуба, нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».
«Потребители ожидают увидеть логотип клуба рядом с названием “Манчестер Юнайтед”, и неспособность сделать это равносильна неправомерному использованию товарного знака», — заявил адвокат «Манчестер Юнайтед» Саймон Малынич.
В то же время разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны «Манчестер Юнайтед», регулярно связываясь с представителями клуба для получения данных о команде.
«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии, также команда 12 раз выигрывала кубок страны и трижды Лигу чемпионов. В таблице чемпионата Англии текущего сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав в 29 турах 45 очков.