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22:45 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

ТАСС, 22 мая. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной недовольства клуба стало использование дочерней компанией Sega упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды рядом с ее названием. Это является, по мнению английского клуба, нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».

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«Потребители ожидают увидеть логотип клуба рядом с названием “Манчестер Юнайтед”, и неспособность сделать это равносильна неправомерному использованию товарного знака», — заявил адвокат «Манчестер Юнайтед» Саймон Малынич.

В то же время разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны «Манчестер Юнайтед», регулярно связываясь с представителями клуба для получения данных о команде.

«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии, также команда 12 раз выигрывала кубок страны и трижды Лигу чемпионов. В таблице чемпионата Англии текущего сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав в 29 турах 45 очков.

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