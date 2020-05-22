«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

Источник: РИА "Новости"

Причиной недовольства клуба стало использование дочерней компанией Sega упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды рядом с ее названием. Это является, по мнению английского клуба, нарушением использования товарного знака «Манчестер Юнайтед».

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«Потребители ожидают увидеть логотип клуба рядом с названием “Манчестер Юнайтед”, и неспособность сделать это равносильна неправомерному использованию товарного знака», — заявил адвокат «Манчестер Юнайтед» Саймон Малынич.

В то же время разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны «Манчестер Юнайтед», регулярно связываясь с представителями клуба для получения данных о команде.