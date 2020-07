Ранее состав Осинцева занял первое место на Twitch Rivals по Call of Duty: Warzone для команд из Европы и выиграл $6 тыс. Позже Recrent победил на Adrenaline Cyber League по PUBG, Call of Duty: Warzone, Apex Legends и CS: GO Danger Zone. За чемпионство он получил ₽200 тыс.