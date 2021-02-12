CEO HellRaisers назвал риски сотрудничества Gambit и ФК «Монако»

Цитаты публикуются с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Алексей Magician Слабухин:

«Из интервью с представителем МТС, я понял что это своего рода Альянс, когда клубы обмениваются аудиторией, работают WIN-WIN и помогают друг другу. К примеру, человек может стать болельщиком одного из клубов и принести доход в виде покупки мерча или спонсорских продуктов. Важно понимать, что оба клуба работают на одну и ту же аудиторию, но не являются конкурентами, а только выигрывают от сотрудничества. Так же, это обмен ресурсами — специалисты, кадры, тренировочные базы, маркетинг, медиа».

Слабухин отметил риски такого сотрудничества: потеря вовлечения одной из сторон, а также возможные скандалы вокруг одного из клубов, которые могут повлиять на репутацию второго партнера.

В конце сообщения Magician пояснил, что к такому же формату работы стремится и его организация:

Алексей Magician Слабухин:

«Это то, на чем мы сейчас фокусируемся в HellRaisers. Мы можем вечно заниматься операционкой, но именно Альянсы помогают быстро масштабировать бизнес. К примеру, мы сейчас начали работать с одним TikTok домом в Украине. Мы обмениваемся аудиторией, контентом, и помогаем друг другу. В нашем случае мы увеличиваем количество украинской фан-базы, которая влияет на ценники и переговоры с партнерами. Параллельно общаемся партнёрство с одним ФК. Но это уже другая история…».