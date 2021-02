CEO HellRaisers назвал риски сотрудничества Gambit и ФК «Монако»

11 февраля AS Monaco Gambit подписала состав Live to Win по Dota 2. Под новый тег перешли все участники ростера, кроме Ростислава fn Лозового — его место занял Владимир No[o]ne Миненко в роли стендина. Ранее Gambit заключила соглашение с футбольным клубом «Монако». Теперь составы организации по Dota 2 и Fortnite выступают под тегом AS Monaco Gambit (ASM.GMB).