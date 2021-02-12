CEO HellRaisers назвал риски сотрудничества Gambit и ФК «Монако»

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Алексей Magician Слабухин:
«Из интервью с представителем МТС, я понял что это своего рода Альянс, когда клубы обмениваются аудиторией, работают WIN-WIN и помогают друг другу. К примеру, человек может стать болельщиком одного из клубов и принести доход в виде покупки мерча или спонсорских продуктов. Важно понимать, что оба клуба работают на одну и ту же аудиторию, но не являются конкурентами, а только выигрывают от сотрудничества. Так же, это обмен ресурсами — специалисты, кадры, тренировочные базы, маркетинг, медиа».
Слабухин отметил риски такого сотрудничества: потеря вовлечения одной из сторон, а также возможные скандалы вокруг одного из клубов, которые могут повлиять на репутацию второго партнера.
В конце сообщения Magician пояснил, что к такому же формату работы стремится и его организация:
Алексей Magician Слабухин:
«Это то, на чем мы сейчас фокусируемся в HellRaisers. Мы можем вечно заниматься операционкой, но именно Альянсы помогают быстро масштабировать бизнес. К примеру, мы сейчас начали работать с одним TikTok домом в Украине. Мы обмениваемся аудиторией, контентом, и помогаем друг другу. В нашем случае мы увеличиваем количество украинской фан-базы, которая влияет на ценники и переговоры с партнерами. Параллельно общаемся партнёрство с одним ФК. Но это уже другая история…».
11 февраля AS Monaco Gambit подписала состав Live to Win по Dota 2. Под новый тег перешли все участники ростера, кроме Ростислава fn Лозового — его место занял Владимир No[o]ne Миненко в роли стендина. Ранее Gambit заключила соглашение с футбольным клубом «Монако». Теперь составы организации по Dota 2 и Fortnite выступают под тегом AS Monaco Gambit (ASM.GMB).