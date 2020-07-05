Снова в седле. Первые соревнования по конному спорту после пандемии прошли в Подмосковье

Традиционный Otrada Endurance Cup 2020 с призовым фондом в 250 тысяч рублей, в рамках которого можно квалифицироваться на чемпионат России, также носил статус финала первенства Московской области — за два дня прошли три старта в различных возрастных категориях на дистанциях 40 и 80 километров.

Забеги с «пит-стопами»

Конные пробеги — своеобразные и очень увлекательные соревнования, у многих вызывающие ассоциации с автоспортом. Вся дистанция, которая на разных турнирах достигает от 40 до 160 километров, поделена на этапы по 20−30 километров. После каждого участники могут не только передохнуть — каждая лошадь обязана в течение получаса пройти ветеринарный контроль, где опытные врачи оценивают ее состояние по девяти разным параметрам, таким, как частота пульса и состояние мышц. Если у ветеринаров возникнут вопросы, то лошади грозит снятие с дистанции. Чем быстрее восстановление, тем раньше можно уходить на следующий отрезок пути. Вот такой «пит-стоп» из кольцевых гонок или даже «бивуак» из мира ралли-рейдов.

Причем, как рассказала главный судья соревнований Ксения Большакова, дисквалифицировать участников могут и на контроле уже после финиша, так что не всегда победителем становится тот, кто быстрее всех преодолел дистанцию. Кроме того, в некоторых случаях может быть ограничена скорость лошадей. Поэтому очень важную роль здесь играет тактика.

— Конные пробеги очень непредсказуемы, на дистанции может произойти что угодно — например, захромает лошадь, — отметил после финиша Владимир Черник, победивший на дистанции 40 км. — Здесь необходим точный расчет, и в этом наша команда преуспела. Условия были тяжелые — трасса песчаная, ночью прошел сильный дождь, кони на каждом шагу увязают. Надо быть готовым ко всему. К тому, что на дистанции на тебя летит грязь, или соседняя лошадь может ударить копытом. Самоизоляция, конечно, стала для нас всех большой проблемой, потому что лошади, как и спортсмены, подводятся к конкретным соревнованиям. Но мы не прекращали тренировок. Надеемся, что пандемия нас всех отпустит, и мы проведем, например, наш любимый чемпионат России.

Медали и морковь

Действительно, коронавирус не мог не внести коррективы в проведение соревнований, хотя организаторам удалось собрать в «Отраде» сразу 40 пар участников — для первого старта это много. Тем не менее, турнир прошел без зрителей, а участники были обязаны измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию.

— Нам было непросто в последние месяцы, но соревнования по конному спорту понемногу будут возвращаться, зачитал послание главы национальной федерации Марины Сечиной ее советник Максим Кретов на церемонии награждения. — Сначала региональные старты, а в августе мы надеемся провести и всероссийские — чемпионаты и первенства, в том числе и здесь, в «Отраде». Дистанционные пробеги — неолимпийская, но очень популярная в мире дисциплина, которая сейчас активно развивается и в России. Это настоящая «Формула-1» в мире конного спорта, которая никого не оставит равнодушным. Мы увидели бескомпромиссную борьбу и яркие эмоции.

В первый день турнира, когда проходили забеги на 80 км, титул победительницы первенства Московской области среди юношей и юниоров стала член молодежной сборной России Дарья Лосева на Тадж-Махале, вторыми пришли Алина Морозова и Грета ФХ, на третьем месте — Анастасия Пашова на Амире. У взрослых Endurance Cup Otrada достался Надежде Михайловой на Наиде, второе место у Андрея Клякина на Проблеске, третьей была Мария Каунина на Мотоблоке.

А второй день показал, что конные пробеги — еще и очень демократичная дисциплина. На дистанции 40 км свою первую медаль после полугода занятий выиграл известный бизнесмен, глава совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко — на коне по кличке Игривый он пришел третьим, выиграв конкуренцию на последних метрах. Победу праздновали Владимир Черник и Фалькон, серебро у Юлии Павленко и Гироскопа. Кстати, призы получали оба участника пары — всадникам вручали медали, цветы и памятные плакетки, а лошадям достался мешок вкусной моркови.