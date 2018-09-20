Медведева ответила на критику в свой адрес

Как отметила Медведева, на любых соревнованиях она всегда старается продемонстрировать свой максимум.
«Но люди всегда судят тебя очень быстро. Всегда. Но это нормально. Я просто не обращаю на это внимания», — приводит слова фигуристки NBC Sport.
По мнению Медведевой, она уже провела большую работу с новым тренером Брайаном Орсером. При этом спортсменка указала, что «это всего лишь один процент от той работы, что нам предстоит сделать, но изменения уже заметны».
Девятого сентября в Москве прошли открытые контрольные прокаты сборной России. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева, в межсезонье покинувшая группу Этери Тутберидзе и переехавшая в Канаду в группу Брайана Орсера, допустила помарки во время показа произвольной программы, в том числе одно падение.