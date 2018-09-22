Евгения Медведева проиграла на турнире в Канаде
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в Канаде, упав на выступлении в произвольной программе.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в Канаде, упав на выступлении в произвольной программе.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призерка Олимпиады в Пхёнчхане утратила лидерство на турнире и оказалась второй. Она совершила ошибку, когда исполняла тройной риттбегергер, и упала.
После короткой программы российская фигуристка занимала первое место, опережая американку Брейди Теннел и француженку Маэ Беренис Мейте. На Autumn Classic Медведева была единственной представительницей России.
По окончании соревнования россиянка набрала в сумме 204,89 балла. Первое место заняла Теннел с 206,41 балла, а тройку лидеров замкнула Мейте с 178,89 балла.
Медведева после окончания олимпийского сезона покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.