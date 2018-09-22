Евгения Медведева проиграла на турнире в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призерка Олимпиады в Пхёнчхане утратила лидерство на турнире и оказалась второй. Она совершила ошибку, когда исполняла тройной риттбегергер, и упала.

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После короткой программы российская фигуристка занимала первое место, опережая американку Брейди Теннел и француженку Маэ Беренис Мейте. На Autumn Classic Медведева была единственной представительницей России.

По окончании соревнования россиянка набрала в сумме 204,89 балла. Первое место заняла Теннел с 206,41 балла, а тройку лидеров замкнула Мейте с 178,89 балла.