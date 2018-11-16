Пятый этап Гран-при с участием чемпионов Олимпиады Загитовой и Ханю стартует в Москве
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Предпоследний этап серии
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Предпоследний этап серии
Ученица Этери Тутберидзе, несмотря на ожидания многих специалистов, не пошла на спад после Олимпиады и не потеряла мотивацию. По ходу сезона адаптируясь к изменениям в росте, спортсменка уверенно выиграла свой первый этап серии в Хельсинки. Теперь перед ней стоит задача выхода в финал
Компанию россиянке на этапе составят Софья Самодурова и Полина Цурская. Самодурова, которую тренирует Алексей Мишин, дебютировала на взрослом
В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин. Коляда, серебряный призер командного турнира на Играх в Пхёнчхане, на этапе
В соревнованиях спортивных пар российская публика увидит серебряных призеров командных соревнований Пхёнчхана Евгению Тарасову и Владимира Морозова, ставших победителями этапа в США, а также молодые пары Алиса Ефимова / Александр Коровин и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. В турнире танцевальных дуэтов выступят двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2018) Александра Степанова и Иван Букин, а также пары Софья Евдокимова / Егор Базин и Аннабель Морозова / Андрей Багин. Степанова и Букин стали победителями этапа
Программу турнира 16 ноября короткой программой откроют мужчины (14:00 мск), затем на лед выйдут танцоры (16:00 мск), пары (18:30 мск), а завершат день женщины (20:00 мск). 17 ноября в 13:30 мск начнутся выступления мужчин в произвольной программе, в 15:40 мск — танцы на льду, в 17:30 мск — спортивные пары. Произвольная программа в женском одиночном катании, которая завершит соревновательную часть московского