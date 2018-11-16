Пятый этап Гран-при с участием чемпионов Олимпиады Загитовой и Ханю стартует в Москве

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Ученица Этери Тутберидзе, несмотря на ожидания многих специалистов, не пошла на спад после Олимпиады и не потеряла мотивацию. По ходу сезона адаптируясь к изменениям в росте, спортсменка уверенно выиграла свой первый этап серии в Хельсинки. Теперь перед ней стоит задача выхода в финал Гран-при в Ванкувере.

Компанию россиянке на этапе составят Софья Самодурова и Полина Цурская. Самодурова, которую тренирует Алексей Мишин, дебютировала на взрослом Гран-при в США, выиграв бронзу. Для Цурской, работающей с нынешнего сезона с тренером Еленой Буяновой, этап «Скейт Америка» сложился неудачно — седьмое место.

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В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин. Коляда, серебряный призер командного турнира на Играх в Пхёнчхане, на этапе Гран-при в Хельсинки стал только четвертым и практически лишился шанса выступить в финале серии. Задача усложняется присутствием Ханю в списке соперников. Японец в группе участников московского этапа выглядит явным фаворитом, и главным вопросом является то, сможет ли он побить свой прошлогодний рекорд, когда со льда «Мегаспорта» вынесли 11 мешков с плюшевыми игрушками.

В соревнованиях спортивных пар российская публика увидит серебряных призеров командных соревнований Пхёнчхана Евгению Тарасову и Владимира Морозова, ставших победителями этапа в США, а также молодые пары Алиса Ефимова / Александр Коровин и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. В турнире танцевальных дуэтов выступят двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2018) Александра Степанова и Иван Букин, а также пары Софья Евдокимова / Егор Базин и Аннабель Морозова / Андрей Багин. Степанова и Букин стали победителями этапа Гран-при в Хельсинки.