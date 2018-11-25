Орсер учит Медведеву проигрывать. Как вице-чемпионка Олимпиады осталась без финала Гран-при

Источник: РИА "Новости"

В середине ноября последней победе Евгении Медведевой исполнился год. Удачное выступление во Франции помогло бы решить сразу несколько задач: отобраться в финал Гран-при, прервать грустную серию из вторых и третьих мест и доказать (прежде всего, себе), что переезд в Канаду — это правильно. Но в Гренобле Женя добралась только до четвертого места.

Стабильность — теперь это про ее ошибки. В короткой программе никак не получается исполнить чисто каскад из тройного флипа и тройного тулупа, выскакивает неясное ребро на лутце, а дорожки и вращения не дотягивают до привычного четвертого уровня.

В произвольной чаще других огорчает аксель. Для тех, кто давно и внимательно следит за Женей, это не новость. Прыжок не дается ей с первого взрослого сезона.

Срывы случались и на этапах Гран-при, и на чемпионате Европы, перед Олимпийскими играми. Орсер обещал это исправить. И судьи даже фиксировали удачные попытки на этапе в Канаде.

Во Франции Медведева и ее команда решили рискнуть и дополнить двойной аксель тройным риттбергером. На такой каскад в женском одиночном катании до Жени никто не решался. На тренировках все получалось хорошо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqhZr42hX0Z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqhZr42hX0Z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqhZr42hX0Z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedeva FAN (@evgenia_medvedeva_fan_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-23T11:54:47+00:00">23 Ноя 2018 в 3:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Соревновательная попытка оказалась неудачной. А дальше — ошибки на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и грустные 192,81 балла по сумме двух программ.

«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой, — призналась Женя после проката. — Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но потом случилась произвольная… Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свою ошибки и свою слабость — она в голове. Очень хотелось откатать качественно.

Сначала слишком себя отпустила, потом — сдалась. К тому же мы усложнили программу. Это тоже повлияло на результат. Ни в коем случае не снимаю с себя ответственность и очень хорошо понимаю — настало время работать над головой. До чемпионата России еще достаточно времени. Можно все исправить. И, конечно, не забывать про тело".

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y6UkoFm_2Tw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По телевизору в это время говорили что-то про навязчивую критику со стороны журналистов и акклиматизацию. Видимо, двум японкам и американке, которые увозят из Франции медали, она помешала заметно меньше.

Что случилось на самом деле?

Странно требовать каких-то достижений от человека, которого разобрали до основания всего пару месяцев назад.

Именно это произошло с Женей. После переезда в Канаду у нее началась новая жизнь, в том числе — на льду.

Изменилось практически все: стилистика программ, расстановка элементов в них и сами элементы, в том числе вращения и дорожки шагов (отсюда потеря уровней).

Болельщикам пока трудно принять новую Медведеву. А она их боится. Это большая проблема — Женя отчаянно пытается доказать, что не стала хуже, и замыкается в себе, когда что-то не получается. Очень похоже на профессиональное выгорание.

Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Нужно время. Евгения Медведева российская фигуристка

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QF53Bpi-EMA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на все проблемы Женя активно подключается к перестройке. Правда, ее формат понимает по-своему. Для нее стать новой, значит, избавиться от всего, к чему она привыкла, тренируясь у Этери Тутберидзе. И даже показательный номер в этом смысле — демонстрация. Растрепанные волосы, непонятный костюм и небрежность в движениях — то, что у Тутберидзе невозможно увидеть даже на тренировке, для новой Медведевой почти норма.

Эффектно, но не очень эффективно. Было бы намного интереснее наблюдать за тем, как Женя и ее канадская команда используют, а не отрицают знания и умения, полученные в России.

Что дальше?

Если верить Брайану Орсеру, они с Медведевой сразу договорились работать на перспективу и сейчас находятся в активном поиске новых образов и элементов, попутно пытаясь исправить ошибки из прошлой жизни.

«Она потрясающая спортсменка, которая очень любит фигурное катание, — не устает повторять Орсер. — Но не всегда наслаждается процессом, самим катанием. И пока не понимает, что взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун или Юдзуру Ханю. Но нужно быть готовым иногда проиграть. Правда, спортсменам это очень сложно принять».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqk22k7hRge/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqk22k7hRge/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bqk22k7hRge/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ????????_???? (@medvedeva_fans)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-24T20:07:35+00:00">24 Ноя 2018 в 12:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иногда слова Орсера очень похожи на тезисы, которыми заманивают людей на бесконечные тренинги личностного роста. Избавиться от этого ощущения помогут только качественные изменения в катании Медведевой. Например, исправленный лутц. Напротив этого элемента в итоговых протоколах регулярно появляется отметка судей про «неясное ребро».

Здесь важно понимать: лутц прыгается с внешнего ребра. Это сложно. Чем-то похожий на него флип исполняется с внутреннего ребра. Это немного проще. Медведева прямо перед прыжком часто переходит с внешнего ребра на внутреннее. Получается что-то среднее между флипом и лутцем. На профессиональном жаргоне такой прыжок называют флутцем.

В команде Тутберидзе эту ошибку научились изящно маскировать. Чаще всего, лутц Женя прыгала максимально близко к борту, в пределах трех метров. Ограничивая таким образом видимость, она могла скрыть неправильное ребро.

Орсер и его помощники выбрали более сложный путь. И это касается не только лутца. Прямо сейчас они пытаются объяснить Жене (а вместе с ней и всем ее фанатам), что получать удовольствие можно не только от результата, но и от самого процесса. А победа — это не только золотая медаль, но и новый уровень исполнения элементов. Чтобы понять, устроит ли Медведеву такая система ценностей, нужно время. Чтобы увидеть первые результаты — тоже. Но его, к сожалению, нет.