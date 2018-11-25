Орсер учит Медведеву проигрывать. Как вице-чемпионка Олимпиады осталась без финала Гран-при
Главная потеря первой половины сезона — в деталях.
Главная потеря первой половины сезона — в деталях.
В середине ноября последней победе Евгении Медведевой исполнился год. Удачное выступление во Франции помогло бы решить сразу несколько задач: отобраться в финал
Стабильность — теперь это про ее ошибки. В короткой программе никак не получается исполнить чисто каскад из тройного флипа и тройного тулупа, выскакивает неясное ребро на лутце, а дорожки и вращения не дотягивают до привычного четвертого уровня.
Срывы случались и на этапах
Во Франции Медведева и ее команда решили рискнуть и дополнить двойной аксель тройным риттбергером. На такой каскад в женском одиночном катании до Жени никто не решался. На тренировках все получалось хорошо.
Соревновательная попытка оказалась неудачной. А дальше — ошибки на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и грустные 192,81 балла по сумме двух программ.
«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой, — призналась Женя после проката. — Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но потом случилась произвольная… Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свою ошибки и свою слабость — она в голове. Очень хотелось откатать качественно.
Сначала слишком себя отпустила, потом — сдалась. К тому же мы усложнили программу. Это тоже повлияло на результат. Ни в коем случае не снимаю с себя ответственность и очень хорошо понимаю — настало время работать над головой. До чемпионата России еще достаточно времени. Можно все исправить. И, конечно, не забывать про тело".
По телевизору в это время говорили
Странно требовать
Изменилось практически все: стилистика программ, расстановка элементов в них и сами элементы, в том числе вращения и дорожки шагов (отсюда потеря уровней).
Болельщикам пока трудно принять новую Медведеву. А она их боится. Это большая проблема — Женя отчаянно пытается доказать, что не стала хуже, и замыкается в себе, когда
Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и
из-заугла и наговаривать. Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Нужно время.
Несмотря на все проблемы Женя активно подключается к перестройке. Правда, ее формат понимает
Эффектно, но не очень эффективно. Было бы намного интереснее наблюдать за тем, как Женя и ее канадская команда используют, а не отрицают знания и умения, полученные в России.
Если верить Брайану Орсеру, они с Медведевой сразу договорились работать на перспективу и сейчас находятся в активном поиске новых образов и элементов, попутно пытаясь исправить ошибки из прошлой жизни.
«Она потрясающая спортсменка, которая очень любит фигурное катание, — не устает повторять Орсер. — Но не всегда наслаждается процессом, самим катанием. И пока не понимает, что взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да.
Иногда слова Орсера очень похожи на тезисы, которыми заманивают людей на бесконечные тренинги личностного роста. Избавиться от этого ощущения помогут только качественные изменения в катании Медведевой. Например, исправленный лутц. Напротив этого элемента в итоговых протоколах регулярно появляется отметка судей про «неясное ребро».
Здесь важно понимать: лутц прыгается с внешнего ребра. Это сложно.
В команде Тутберидзе эту ошибку научились изящно маскировать. Чаще всего, лутц Женя прыгала максимально близко к борту, в пределах трех метров. Ограничивая таким образом видимость, она могла скрыть неправильное ребро.
Орсер и его помощники выбрали более сложный путь. И это касается не только лутца. Прямо сейчас они пытаются объяснить Жене (а вместе с ней и всем ее фанатам), что получать удовольствие можно не только от результата, но и от самого процесса. А победа — это не только золотая медаль, но и новый уровень исполнения элементов. Чтобы понять, устроит ли Медведеву такая система ценностей, нужно время. Чтобы увидеть первые результаты — тоже. Но его, к сожалению, нет.
Марина Крылова