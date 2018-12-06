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22:06 (мск), источник: Sport24

«Загитова в очень сильной форме, у нее большой отрыв, она звезда и ни с кем не соревнуется»

Интервью Татьяны Тарасовой о финале Гран-при по фигурному катанию.

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Источник: РИА "Новости"

Уже предстоящей ночью стартует Финал Гран-при по фигурному катанию, в котором примут участие рекордное количество российских фигуристов. Незадолго до начала этого исторического турнира Sport24 пообщался с заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой, которая прокомментирует практически все виды программы.

— В Финале Гран-при Россию будут представлять 24 участника из 48 (учитываем и взрослый финал, и юниорский. — Sport24). Каким будет удовлетворительный результат?
— Мы все перфекционисты и рассчитываем на самые высокие результаты. Как говорил мой отец (Анатолий Владимирович Тарасов, легендарный советский тренер по хоккею. — Sport24), которому на днях будет 100 лет: «Со второго места надо увольнять». У нас выдающиеся тренеры и очень талантливые спортсмены.

А что удовлетворит журналистов, я не знаю. Я думаю, что если каждый выступит в свою силу, то все имеют шансы.

Во взрослом финале будет Алина Загитова, которая сейчас в очень сильной спортивной форме. У нее самая большая сумма баллов, большой отрыв. Она, конечно, звезда, ни с кем не соревнуется. Ей хотелось бы пожелать здоровья и прекрасного исполнения всего того, что она умеет делать.

— Рика Кихира — это будущее фигурного катания или вспышка на один сезон?
— Мы видим уровень наших юниорок, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе и прыгают четверные. А Рика их старше на один-два года, прыгает два тройных акселя, причем один в каскаде. И это большое достижение. Она катается у очень сильного и хорошего тренера, катается хорошо. Но мы должны отмечать и тех фигуристок, которые появляются по миру, владеют многооборотными прыжками и конкурируют с нашими девочками.

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— На этапе Гран-при во Франции дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон получили космические рекордные оценки. Действительно ли наши пары так сильно уступают? Достижим ли вообще их уровень?
— На мой взгляд, они катаются выдающимся образом. Я думаю, что у каждого свой потолок. Французы уже давно находятся на вершине мастерства и искусства. А наш дуэт Александра Степанова/Иван Букин развивается по-другому, у них другое направление, другой стиль. Они только выходят на эту борьбу за высшие награды. Хочется пожелать им развивать свой стиль, покорять и удивлять сердца болельщиков.

Никита Кацалапов в паре с Викторией Синициной старается выйти на тот уровень, на котором они были с Еленой Ильиных. Они уже катаются пятый год и также будут стараться показать хороший результат. Им хочется пожелать стабильности в выступлениях.

А что произойдет за эти четыре года, будем смотреть.

— То, что Сергей Воронов единственный из российских мужчин попал в финал, говорит о том, что за ним — никого, или то, что основные наши фигуристы просто не справились с волнением?
— Сереже я вчера звонила, пожелала счастливого старта, делать все, что в его силах и получать от этого удовольствие. Потому что это очень важно: в такие годы преодолевать себя и получать от этого удовольствие.

Ничего страшного, что не все попали в финал Гран-при. Ковтун несколько лет подряд попадал в финал, на этапах был в призах. Но потом что-то случилось. Сейчас вот он опять готовится к бою, к чемпионату России.

Я думаю, что у нас будет очень интересный ЧР, будет очень интересная борьба. Там и посмотрим, что у нас есть, что у нас есть в юниорах. Посмотрим, что будет.

Всем пожелаем удачи!

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