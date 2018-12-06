«Загитова в очень сильной форме, у нее большой отрыв, она звезда и ни с кем не соревнуется»
Интервью Татьяны Тарасовой о финале
Интервью Татьяны Тарасовой о финале
Уже предстоящей ночью стартует Финал
— В Финале
— Мы все перфекционисты и рассчитываем на самые высокие результаты. Как говорил мой отец (Анатолий Владимирович Тарасов, легендарный советский тренер по хоккею. — Sport24), которому на днях будет 100 лет: «Со второго места надо увольнять». У нас выдающиеся тренеры и очень талантливые спортсмены.
А что удовлетворит журналистов, я не знаю. Я думаю, что если каждый выступит в свою силу, то все имеют шансы.
Во взрослом финале будет Алина Загитова, которая сейчас в очень сильной спортивной форме. У нее самая большая сумма баллов, большой отрыв. Она, конечно, звезда, ни с кем не соревнуется. Ей хотелось бы пожелать здоровья и прекрасного исполнения всего того, что она умеет делать.
— Рика Кихира — это будущее фигурного катания или вспышка на один сезон?
— Мы видим уровень наших юниорок, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе и прыгают четверные. А Рика их старше на
— На этапе
— На мой взгляд, они катаются выдающимся образом. Я думаю, что у каждого свой потолок. Французы уже давно находятся на вершине мастерства и искусства. А наш дуэт Александра Степанова/Иван Букин развивается
Никита Кацалапов в паре с Викторией Синициной старается выйти на тот уровень, на котором они были с Еленой Ильиных. Они уже катаются пятый год и также будут стараться показать хороший результат. Им хочется пожелать стабильности в выступлениях.
А что произойдет за эти четыре года, будем смотреть.
— То, что Сергей Воронов единственный из российских мужчин попал в финал, говорит о том, что за ним — никого, или то, что основные наши фигуристы просто не справились с волнением?
— Сереже я вчера звонила, пожелала счастливого старта, делать все, что в его силах и получать от этого удовольствие. Потому что это очень важно: в такие годы преодолевать себя и получать от этого удовольствие.
Ничего страшного, что не все попали в финал
Я думаю, что у нас будет очень интересный ЧР, будет очень интересная борьба. Там и посмотрим, что у нас есть, что у нас есть в юниорах. Посмотрим, что будет.
Всем пожелаем удачи!