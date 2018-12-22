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21:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не сумели завоевать медалей на прошедшем в Саранске чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"
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В заключительный день турнира спортсмены выступали в произвольной программе. Победительницей в женском одиночном катании стала Анна Щербакова. Ее результат 155,69 балла. Серебро досталось Александре Трусовой (154,75 балла). Бронзовую медаль выиграла Алена Косторная (152,14).

Медведева один раз ошиблась при исполнении технического элемента. Фигуристка не справилась с каскадом и набрала 143,66 балла. Загитова также не смогла чисто откатать программу. Она дважды упала, набрав в сумме 131,43 балла. По итогам короткой программы, Загитова возглавляла турнирную таблицу (80,62 балла). Медведева же занимала лишь 14-е место, заработав 62,24 балла.

До чемпионата России Загитова и Медведева выступали на этапах мирового Гран-при. Медведева не сумела пробиться в финальный этап турнира. Загитова завоевала второе место, а победительницей стала Рики Кихира, представлявшая Японию.

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