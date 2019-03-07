Ефимова и Коровин завоевали золото Универсиады в парном катании
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин победили в парном катании на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин победили в парном катании на Универсиаде в Красноярске.
Ефимова и Коровин по итогам короткой и произвольной программ показали результат 171,01 балла.
Серебро и бронзу также выиграли российские пары Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (169,99 балла) и Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (151,78) соответственно.