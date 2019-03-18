Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: чего ждать от российских звезд на ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

Полгода назад мы предвкушали новый виток соперничества Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Однако сценарий сезона повернул совсем в другую сторону. И теперь, за день до старта чемпионата мира, мы ждем не нового раунда дуэли двух прим, а вынуждены задаваться вопросом — какой результат в Сайтаме станет для них хорошим и где та грань, что отделяют успех от провала?

Предупрежден — значит вооружен

Начиная с сезона-2014/15 и российские одиночницы безоговорочно доминировали. Наши девушки выиграли все чемпионаты Европы и мира, за исключением ЧМ-2018 в Милане. Но постолимпийское первенство планеты — соревнование настолько специфическое, что его можно вынести за скобки. Российские болельщики привыкли к победам, как быстро привыкают ко всему хорошему. Плюс закрепившийся в сознании стереотип, что в фигурном катании, так же как в космосе и балете, мы впереди планеты всей.

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А обстоятельства складываются таким образом, что с большой долей вероятности в Сайтаме у нас не будет ни одного золота. Более того, не таким уж невероятным выглядит вариант, при котором российские фигуристы вернутся из Японии вообще без наград, как бы ни было сложно в это поверить.

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Но если без медалей останутся пары или танцоры — это не будет шоком. Если проиграют мужчины — поругают в очередной раз Михаила Коляду и быстро успокоятся. Но если вне первой тройки окажутся российские одиночницы — сложно даже представить себе масштаб цунами, которое поднимется в СМИ и соцсетях. Просто потому, что женское катание сейчас — один из главных видов спорта в стране, по конкуренции способный конкурировать с футболом или биатлоном, а фигуристки — медийные фигуры общероссийского масштаба, известные каждой домохозяйке.

Понятно, что боление — это про эмоции, а не про разум, особенно если речь идет о неискушенной в фигурном катании публике, которой у экранов и в интернете будет большинство. Но предупрежден — значит вооружен. Готовым нужно быть ко всему и потом не удивляться, что вам об этом не говорили.

Медаль все спишет

Если за чертой призеров окажется Загитова — это будет… логично. Исходя из того, как складывается для нее сезон. Понятно, что это будет огорчительно, но, согласитесь, в глубине сознания мы допускаем возможность очередного срыва и не слишком ему удивимся.

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Уже высказывал эту точку зрения и повторю еще раз — на мой взгляд, Загитовой не стоило ехать в Сайтаму. Именно потому, что вероятность неудачи, после которой можно надломиться психологически, слишком высока. Гипотетическая медаль чемпионата мира не стоит риска пустить наперекосяк всю дальнейшую карьеру. Если, конечно, Алина собирается выступать какое-то время и, например, пройти до конца весь нынешний олимпийский цикл.

Да, у Загитовой есть негативный опыт ЧМ-2018. И он даже полезен — когда все складывается хорошо, полезно получить оплеуху, чтобы знать, что бывает и вот так, а потом пережить это, сделав выводы. Но сейчас ситуация куда сложнее — к объективным физиологическим трудностям, про которые много говорится, добавляются психологические проблемы, отрицать наличие которых бессмысленно. А их природа, кажется, слишком многослойна, чтобы говорить о них без помощи специалиста.

Но, как бы то ни было, среди всех участниц чемпионата мира Загитова обладает одним из самых сложных прыжковых наборов. Круче — только у японки Рики Кихиры с ее тремя тройными акселями на две программы, один из которых в каскаде. Алина — олимпийская чемпионка, первый номер рейтинга ISU, она невероятна популярна в Японии, так что оценки за компоненты у нее тоже будут высокими. Так что даже отдельные помарки не должны помешать ей попасть в тройку призеров.

Собственно, именно это станет для Загитовой критерием успеха — медаль окажется хорошим результатом. Если же ее не будет, то, значит, нам почти наверняка придется обсуждать срыв наподобие минского или саранского.

Главное — участие

С Медведевой все сложнее. Если исходить из того, как складывался сезон, уже сам факт, что она будет выступать в Сайтаме — успех для Евгении. На самом деле, это важно для фигуристки. Во-первых, в плане спортивных перспектив на будущий сезон. Пропустив чемпионат мира, Медведева серьезно упала бы в рейтинге ISU, и вкупе с неудачным в плане результатов годом это негативно сказалось бы на ее второй оценке. Пример Елизаветы Туктамышевой в этом плане показателен. Во-вторых, у Евгении огромная фан-база в Японии, есть несколько рекламных контрактов с японскими компаниями, и выступить в Сайтаме было важно в том числе и с точки зрения маркетинга.

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Какой результат можно будет расценивать как удачный? Если суммировать баллы за ее лучшую короткую (70,98 на сентябрьском «челленджере» в Канаде) и произвольную программы (137,08 на этапе «Гран-при» в Канаде), то итоговые 208,06 не выглядят чем-то особенно выдающимся — это был бы 11-й результат сезона в мире и 6-й среди участников ЧМ.

Даже нынешняя Медведева способна получать больше. Технический контент у россиянки приличный, а оценки за компоненты должны быть хорошими. В случае, если получится чисто, без помарок откатать обе программы — пока Медведевой в этом сезоне подобное не удавалось — она сможет бороться за медаль. Но все же давайте в качестве критерия успешности возьмем место в топ-6 — такой результат можно будет счесть нормальным. Ниже — очевидная неудача. Медаль — безусловный успех.