Турсынбаева исполнила тройной аксель

Тройной аксель — самый сложный тройной прыжок в фигурном катании. На международных стартах его в текущем сезоне исполняли только японка Рика Кихира и россиянка Елизавета Туктамышева.

Ранее, на чемпионате мира-2019, Турсынбаева стала первой фигуристкой в истории, которая прыгнула на международном старте прыжок в четыре оборота — сальхов. Казахстанца завоевала серебряную медаль, уступив только другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой.