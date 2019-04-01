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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Турсынбаева исполнила тройной аксель

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила тройной аксель на тренировке. Видео опубликовал в сториз Instagram член команды Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз.

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Тройной аксель — самый сложный тройной прыжок в фигурном катании. На международных стартах его в текущем сезоне исполняли только японка Рика Кихира и россиянка Елизавета Туктамышева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, на чемпионате мира-2019, Турсынбаева стала первой фигуристкой в истории, которая прыгнула на международном старте прыжок в четыре оборота — сальхов. Казахстанца завоевала серебряную медаль, уступив только другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой.

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