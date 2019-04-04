Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР

Позднее начало

В современном мире спорта совершенно невозможно представить, чтобы профессиональный и успешный спортсмен, добившийся успехов на Олимпиадах, начал заниматься своим видом в 15 или 16 лет.

Более чем полвека назад ситуация еще была несколько иной. Спорт не был настолько профессионален, а на Олимпийских играх вообще соревновались официальные любители. Пускай часто это и было довольно условным определением.

В любом случае, особых шансов начать заниматься фигурным катанием рано у родившегося в 1932 году в Ленинграде Олега Белоусова не было. Во время Второй мировой войны он вместе со своей мамой пережил блокаду и едва не умер от голода.

Позже фигурист вспоминал, что спас их с матерью отчим, поэт «Серебряного века» Дмитрий Цензор. Он же и подарил мальчику первые коньки.

Начав кататься в 1947 году, Протопопов в 1953 стал бронзовым призером чемпионата СССР вместе с Маргаритой Богоявленской.

А уже через год он стал в пару с Людмилой Белоусовой, с которой познакомился на семинаре в столице. Молодые люди просто решили покататься вместе и почувствовали, что подходят друг другу.

В результате обучавшаяся в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта 19-летняя девушка, к тому моменту катавшаяся на коньках три года, перевелась в аналогичный ленинградский ВУЗ и встала в пару с Протопоповым.

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Долгий путь наверх

Не сказать, чтобы серьезные успехи пришли к паре сразу. Работая под руководством Игоря Москвина, Белоусова и Протопопов в 1957 году стали серебряными призерами первенства СССР, выполнив норматив мастеров спорта, а в конце того года поженились.

Не слишком удачно складывались для дуэта первые международные старты — чемпионаты Европы в 1958 и 1959 годах, а также Олимпийские игры 1960 года.

Однако после «Белой Олимпиады» в Скво-Вэлли советский дуэт очень серьезно поработал над своей техникой и изобрел несколько элементов, ранее никогда не исполнявшихся в парном катании.

Уже в начале 60-х они первыми исполнили «космическую спираль» (тодес на внутреннем ребре), затем они делали комбинацию прыжков шпагат и аксель в полтора оборота, поддержки зубцовое лассо и лассо-аксель, а также шикарную амплитудную спираль в позе либела на 15 секунд!

При этом Белоусова и Протопопов к тому моменту работали уже фактически без тренера и занимались своими программами сами, улучшая не только технику, но и синхронность и передачу образов.

Настоящим прорывом для них стал 1962 год, когда они с восьмой попытки наконец смогли выиграть национальный чемпионат и завоевали свою первую медаль чемпионата мира — серебряную.

Очень тяжелым вышел для дуэта ЧМ-1963 в Италии, когда после Карибского кризиса публика отчаянно освистывала советских спортсменов так, что поначалу даже не было слышно музыки. Однако Белоусова с Протопоповым вновь стали вторыми.

Олимпийские триумфы

Главный успех ждал советскую пару на Олимпийских играх — 1964 в австрийском Инсбруке, где им удалось опередить сильнейший дуэт из ФРГ Марики Килиуса и Ганса-Юргена Боймлера, причем арбитры из ГДР и ФРГ традиционно ставили спортсменам из СССР заниженные оценки.

В итоге судьбу золотой медали решил только один судейский голос!

Период с 1965 по 1968 годы стал наилучшим для советского дуэта, который блестяще передавал образ влюбленных, а также достиг невероятных синхронности, плавности линий и красоты прокатов, потянув за собой мировое парное катание.

На Играх-1968 во французском Гренобле Белоусова и Протопопов были безоговорочными фаворитами и не оставили никому даже намека на шансы, выиграв второе олимпийское золото в карьере.

Эмиграция

После этого постепенно начался закат дуэта. Опытных и титулованных спортсменов поджимали юные и амбициозные пары, а в своих поражениях на внутренней арене — возможно, небезосновательно — Белоусова с Протопоповым видели судейский заговор.

В итоге, став только третьими на ЧМ-1969, звезды парного катания проиграли несколько подряд чемпионатов СССР, перестали попадать в сборную страны и завершили в 1972 году свою карьеру.

После окончания спортивной части жизни спортсмены остались на коньках, продолжив работать в ленинградском балете на льду, и в 1979 году во время гастролей в Швейцарии попросили политического убежища.

К тому моменту у них накопилось немало обид на государство. Помимо незаслуженного, по их мнению, непопадания в сборную, чемпионам также не нравилось, что они должны были отдавать Госконцерту $9947 из $10 тыс. гонорара за выступления на шоу в США, и при этом их имена даже не выделяли крупным шрифтом на анонсах мероприятий.

В конце концов фигуристы решили, что в Европе их талант будут ценить гораздо больше.

Из-за этого побега Белоусову и Протопопова лишили всех званий и титулов на родине и даже вычеркнули из справочников по фигурному катанию, перестав упоминать как двукратных олимпийских чемпионов!

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Впервые после эмиграции они побывали в России только в 2003 году по приглашению Вячеслава Фетисова.

После этого знаменитые фигуристы не раз приезжали на родину, были на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, раздавали интервью, а также критиковали новую систему судейства, считая, что она не дает раскрывать спортсменам свой творческий потенциал.

В 2017 году Белоусова скончалась в Гриндельвальде, где они и жили с мужем и партнером все годы после бегства из Союза.