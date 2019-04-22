Проиграла Сотниковой, впала в депрессию: главный кошмар Ким Ю На

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Ранние годы

Родившаяся в 1990 году в южнокорейском Пучхоне и в шесть лет переехавшая в другой город — Кунпхо — Ким Ю На начала заниматься фигурным катанием, когда ей исполнилось семь. Несмотря на достаточно поздний по современным меркам возраст для начала занятий, первый тренер девочки Рю Чонхен убедил ее родителей, что их дочь может ждать по-настоящему великая карьера.

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Специалист оказался пророком — Ю На обладает феноменальным талантом и стала не просто спортсменкой мирового уровня, а легендарной фигуристкой, хотя до нее никаких успехов у корейцев в фигурном катании не было.

На международном турнире Ю На впервые появилась в 2002 году и сразу же завоевала золотую награду на Triglav Trophy, а меньше чем через год, в 12-летнем возрасте, выиграла взрослый чемпионат Южной Кореи, став его самой юной чемпионкой в истории.

Успешная детская карьера продолжилась победой на «Золотом медведе Загреба» и еще одном взрослом чемпионате своей страны, после чего Ю На смогла перейти на международный юниорский уровень.

В сезоне-2004/05 кореянка в серии юниорского Гран-при заняла первое и второе места на этапах, а в финале завоевала серебро, как и на юниорском чемпионате мира. При этом она снова выиграла национальное первенство.

Год спустя Ю На могла бы стать участницей Олимпийских игр в Турине, так как Южная Корея завоевала квоту, но не прошла по возрасту — была еще слишком юна.

Вместо этого девушка уничтожила соперниц на этапах и в финале юниорского Гран-при, а затем выиграла юниорский чемпионат мира и очередной взрослый чемпионат Южной Кореи. Причем на ЮЧМ она опередила ставшую второй японку Мао Асаду почти на 25 баллов.

Это неудивительно, учитывая сложность контента спортсменки. Еще годом ранее она впервые в своей карьере прыгнула в произвольной каскад из двух тройных прыжков, а на ЮЧМ-2006 продемонстрировала в произвольной семь таких элементов, в том числе — в двух сложных каскадах.

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Переезд к Орсеру

Перед следующим сезоном перспективная фигуристка активно тренировалась в Торонто под руководством Брайана Орсера, но затем вернулась на родину.

Сезон-2006/07 — ее первый взрослый — стал настоящим прорывом и зажег звезду Ю На на полную мощность. Она легко пробилась в финал Гран-при, став второй на Skate Canada и выиграв Trophée Eric Bompard, и в финале в Санкт-Петербурге завоевала золотую медаль.

Часть сезона, включая чемпионат страны, Ю На пропустила из-за межпозвоночной грыжи, но восстановилась к чемпионату мира, на котором лидировала после короткой программы, в которой установила свой первый мировой рекорд, но по итогам произвольной проиграла японкам Мики Андо и Мао Асаде, оставшись лишь на третьем месте.

Летом 2007 года она решилась на важный и трудный шаг — переехала жить в другую страну к иностранному тренеру. Они смогли договориться с Орсером, причем тот пошел на уступки по некоторым требованиям талантливой спортсменки, и Ю На обосновалась в Торонто.

В первом сезоне под руководством канадского специалиста будущая «Королева Ю На» триумфально прошлась по этапам и финалу Гран-при, выиграв его во второй раз подряд, но снова столкнулась с проблемами со здоровьем и пропустила национальный чемпионат и чемпионат четырех континентов (турнир, в котором участвуют спортсмены из стран Америки и Азии), а на мировом первенстве выступала недолеченной и осталась после короткого проката лишь пятой, но смогла выдать шикарную произвольную программу и по сумме баллов снова заняла на ЧМ третье место.

Предолимпийский год начался для Ю На с обидного поражения от Асады в финале Гран-при после двух побед на этапах серии. Кореянка лидировала в короткой программе, но уступила японке в произвольной, а также по сумме баллов. Этот проигрыш был особенно обидным для Ю На, так как турнир проходил в корейском городе Коян.

Зато потом Ю На стала чемпионкой четырех континентов и впервые в карьере выиграла чемпионат мира, причем на обоих турнирах она поражала сложностью элементов и грацией, а также обновляла мировые рекорды в короткой программе.

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Олимпийский триумф

Сезон-2009/10 был олимпийским, и подопечная Орсера подходила к нему уже в статусе главного фаворита. Ю На исполняла сложнейшую на тот момент с технической точки зрения программу, получала четвертые уровни за все свои дорожки шагов и вращения и блистала в плане артистизма.

По сути, проиграть кореянка могла только сама себе, если бы провалила прокаты в Ванкувере.

Начался для нее сезон с увереннейшей победы на этапе Гран-при в Париже, где кореянка снова побила свой же мировой рекорд в короткой программе, а затем выиграла еще и этап в США, хотя не смогла откатать без ошибок.

В финале Гран-при в Токио она меньше балла проигрывала после короткой программы Андо, но легко переиграла японку в произвольной, вернув спортсменкам Страны восходящего солнца должок за прошлогоднее домашнее фиаско.

Игры в Ванкувере стали квинтэссенцией совместной работы Королевы и Орсера. Ю На блистала и в короткой, и в произвольной программах, в обеих идеально исполняя каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также поражая судей и зрителей артистизмом.

Дело закончилось почти 20-балльным перевесом над Асадой и новыми мировыми достижениями в короткой, произвольной программах и по сумме баллов.

Разрыв с Орсером

Тот сезон, закончившийся вторым местом на чемпионате мира, стал последним совместным для кореянки и ее канадского тренера. Как рассказывали потом другие подопечные Орсера, разногласия у специалиста и его подопечной появились задолго до разрыва.

Тем не менее Ю На продолжала работать в Торонто под руководством Брайана, но в конце августа стремительно покинула его группу и перебралась в США на каток, принадлежащий семье знаменитой американской фигуристки Мишель Кван, — к тренеру Питеру Оппегарду.

Разрыв с Орсером был по своей скандальности похож на расставание Евгении Медведевой с Этери Тутберидзе. Тренер опубликовал пресс-релиз о прекращении работы со спортсменкой, а та затем дала серию гневных интервью, обвинив канадца во лжи и заявив, что сама приняла решение об уходе.

Так или иначе, следующие два сезона кореянка практически не выступала, больше уделяя внимание продвижению заявки Пхенчхана на проведение Олимпийских игр — 2018. В 2011 году она снова заняла второе место на мировом первенстве, а следующий сезон пропустила вовсе.

Однако перед сезоном-2012/13 Королева объявила о возвращении на лед, чтобы выступить в Сочи-2014, причем в тот момент она также ушла от Оппегарда к своим детским корейским тренерам.

После возвращения Ю На уверенно выиграла чемпионат мира, два национальных первенства и к Олимпиаде подходила снова в статусе безоговорочного фаворита.

В Сочи все ждали борьбы Ю На с итальянкой Каролиной Костнер и только что выигравшей командные соревнования в составе сборной России юной ученицы Тутберидзе Юлии Липницкой, но та не справилась с давлением и завалила короткую программу, лишив себя шансов на победу.

Зато шикарно откатала другая россиянка Аделина Сотникова, которую Федерация фигурного катания России даже не включила в состав сборной на командный турнир.

После короткой программы Ю На лидировала, но Сотникова и Костнер располагались за ней в интервале менее чем в один балл, и хотя кореянка очень ярко откаталась в произвольной, Сотникова выдала там прокат всей своей жизни и опередила фаворитку на пять баллов!

Правда, многие в мире фигурного катания считают ту победу Аделины «судейской» и «домашней», а корейская федерация отчаянно протестовала и сразу, и через несколько месяцев после соревнований, но так ничего и не добилась.

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Депрессия и исчезновение

На саму Ю На поражение от Сотниковой повлияло катастрофически. Уже на награждении было видно, насколько она шокирована произошедшим. Кореянка считала, что была сильнее соперниц, и морально не справилась с неудачей.

После Сочи Ким скоропостижно завершила свою карьеру, пропав с радаров и не выступая даже в ледовых шоу. Поговаривали, что спортсменка пережила жесточайшую депрессию, из которой выбралась, похоже, только сейчас: в прошлом году она обратилась к своему прежнему хореографу Дэвиду Уилсону, чтобы тот поставил ей программу для шоу.

В любом случае, Ю На — феноменальная фигуристка, полностью заслужившая свое прозвище. Королева 11 раз била мировые рекорды, восемь из которых и так на момент установления новых достижений принадлежали ей.

Она стала первой женщиной в истории фигурного катания, кому удалось собрать «Большой шлем»: победы на Олимпийских играх и чемпионате мира, чемпионате четырех континентов, финале Гран-при и национальном первенстве. С тех пор повторить это смогла только Алина Загитова, в конце нынешнего сезона выигравшая чемпионат мира.

Ю На вдохновила многих фигуристок, включая Медведеву, которая во многом из-за кореянки решила работать в тандеме с Орсером. Кстати, если бы та не ушла от канадца, то наверняка выиграла бы и в Сочи, потому что многие отмечали, что после разрыва с Брайаном Ким потеряла в фирменном артистизме…

Александр Седов