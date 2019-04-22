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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Прилипли к девкам из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова в жесткой форме ответила всем критикам фигуристки Евгении Медведевой.

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На днях 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме. Это произошло в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, где Медведева представила новую программу на песню Арианы Гранде «7 Rings».

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери — надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» — цитирует ее слова НСН.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее на своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию своего выступления в откровенном наряде и призвала подписчиков оставлять самые «жесткие» комментарии.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?
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