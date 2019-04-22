«Прилипли к девкам из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова в жесткой форме ответила всем критикам фигуристки Евгении Медведевой.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова в жесткой форме ответила всем критикам фигуристки Евгении Медведевой.
На днях 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме. Это произошло в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, где Медведева представила новую программу на песню Арианы Гранде «7 Rings».
«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери — надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» — цитирует ее слова НСН.
Ранее на своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию своего выступления в откровенном наряде и призвала подписчиков оставлять самые «жесткие» комментарии.