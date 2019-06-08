Серебряный призер Олимпиады-2018 из Японии будет работать с Тутберидзе
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане японский фигурист Шома Уно будет работать с российским тренером Этери Тутберидзе во время летних сборов. Об этом сообщается в
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане японский фигурист Шома Уно будет работать с российским тренером Этери Тутберидзе во время летних сборов. Об этом сообщается в
3 июня на своем сайте Уно объявил, что прекратил сотрудничество с соотечественником Михоко Хинуги. Фигурист заявил о желании тренироваться за границей.
Уно выступает в мужском одиночном катании. В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японец занимает вторую строчку, уступая американцу Натану Чену.
Помимо серебра на Олимпиаде-2018 Уно дважды становился серебряным призером мирового первенства. Японец — чемпион мира среди юниоров и трехкратный победитель чемпионата Японии.