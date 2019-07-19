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09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой

Российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, высказалась об успехах соотечественницы Алины Загитовой. Слова спортсменки приводит Sport24.

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Загитова, по мнению Таракановой, «представляет и видит мир своим взглядом», что помогает ей кататься без ошибок.

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Она отметила, что у спортсменки есть «внутренний стержень», который помог ей после неудач «собрать все титулы». «Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно», — поделилась Тараканова.

В апреле 15-летняя Тараканова покинула группу Евгения Плющенко, в которой работала после ухода от Тутберидзе. Под ее руководством спортсменка завоевала бронзу финала юниорского Гран-при в Японии. Сейчас она занимается с тренером Светланой Пановой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. Она является воспитанницей Тутберидзе и тренируется у нее и сейчас.

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