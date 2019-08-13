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15:06 (мск), источник: ТАСС

Евгения Медведева начнет соревновательный сезон на турнире в Канаде

ТАСС, 13 августа. Российская фигуристка Евгения Медведева начнет новый соревновательный сезон на турнире серии Челленджер Autumn Classic International в канадском Оквилле. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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На турнире прошлого года Медведева стала второй, уступив американке Брэди Теннелл.

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На данный момент в официальном протоколе значатся фамилии 18 участниц турнира и одна запасная. В состав участников вошли канадка Габриэль Дейлман, японка Рика Кихира, южнокореянка Лим Ён Су, американки Карен Чен и Теннелл и представительница Швейцарии Алексия Паганини. Помимо женского турнира, состоятся соревнования танцевальных дуэтов и мужчин. 19-летняя Медведева стала единственной представительницей России на данных соревнованиях.

Autumn Classic International пройдет с 12 по 14 сентября. 7—8 сентября состоятся контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию сезона-2019/20.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.

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