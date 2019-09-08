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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Щербакова: Обидно, что не сделала четверной лутц на прокатах

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что чувствует досаду в связи с тем, что не смогла исполнить четверной лутц на контрольных прокатах.

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В воскресенье Щербакова представила произвольную программу нового сезона на контрольных прокатах сборной России, которые завершились на МСА «Лужники» в Москве. Фигуристка упала после исполнения четверного лутца.

«В целом прокаты прошли неплохо, но могла намного лучше выступить в произвольной программе. Не получился второй прыжок, хотя на разминке он у меня получался хорошо. На тренировках довольно стабильно. Стараюсь больше над этим работать, потому что обидно показывать их на тренировках и не показывать на прокатах», — сказала Щербакова журналистам.

«Конечно, волнение всегда присутствует, но к нему нужно быть готовой и нужно с ним справляться», — добавила фигуристка.

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