Щербакова: Обидно, что не сделала четверной лутц на прокатах

«В целом прокаты прошли неплохо, но могла намного лучше выступить в произвольной программе. Не получился второй прыжок, хотя на разминке он у меня получался хорошо. На тренировках довольно стабильно. Стараюсь больше над этим работать, потому что обидно показывать их на тренировках и не показывать на прокатах», — сказала Щербакова журналистам.