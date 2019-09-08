Щербакова: Обидно, что не сделала четверной лутц на прокатах

В воскресенье Щербакова представила произвольную программу нового сезона на контрольных прокатах сборной России, которые завершились на МСА «Лужники» в Москве. Фигуристка упала после исполнения четверного лутца.
«В целом прокаты прошли неплохо, но могла намного лучше выступить в произвольной программе. Не получился второй прыжок, хотя на разминке он у меня получался хорошо. На тренировках довольно стабильно. Стараюсь больше над этим работать, потому что обидно показывать их на тренировках и не показывать на прокатах», — сказала Щербакова журналистам.
«Конечно, волнение всегда присутствует, но к нему нужно быть готовой и нужно с ним справляться», — добавила фигуристка.