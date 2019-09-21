Ученица Тутберидзе побила два мировых рекорда

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15-летняя фигуристка установила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла). Таким образом, она превзошла достижение другой россиянки — Алины Загитовой, которой ранее принадлежал мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе (158,50 балла).

За короткую программу Трусова получила от судей 74,91 балла. Это позволило ей занять промежуточное первое место в турнирной таблице.