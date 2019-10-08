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7 октября, источник: Спорт РИА Новости

Первый канал покажет ЧМ, ЧЕ и все этапы Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый канал покажет чемпионат мира, чемпионат Европы и все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20, сообщает дирекция общественных связей телеканала.

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Источник: Спорт РИА Новости

Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире в специальном разделе на официальном сайте канала, а самые важные и интересные будут показаны в телевизионном эфире. Чемпионат и финал Кубка России также будут показаны в эфире Первого канала.

Первый из шести этапов Гран-при — Skate America — пройдет с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе. Чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2019/20 состоится 16—22 марта 2020 года в канадском Монреале, а чемпионат Европы — 20—26 января 2020 года в австрийском Граце.

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