Первый канал покажет ЧМ, ЧЕ и все этапы Гран-при по фигурному катанию
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый канал покажет чемпионат мира, чемпионат Европы и все этапы серии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый канал покажет чемпионат мира, чемпионат Европы и все этапы серии
Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире в специальном разделе на официальном сайте канала, а самые важные и интересные будут показаны в телевизионном эфире. Чемпионат и финал Кубка России также будут показаны в эфире Первого канала.
Первый из шести этапов