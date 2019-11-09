Бестемьянова: У Синициной и Кацалапова есть время исправить недочеты
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов наверняка расстроены
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов наверняка расстроены
Синицина и Кацалапов в субботу показали второй результат в произвольном танце, уступив американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бейтс. По итогам двух программ российская пара набрала 209,90 балла и заняла итоговое первое место.
«Мы все поздравляем Вику с Никитой с победой! Единственное, я думаю, они несколько расстроены тем, что проиграли произвольную программу американскому дуэту Чок/Бейтс. Но у Синициной и Кацалапова есть время доработать,
«Очень удачная произвольная программа в этом сезоне у Чок/Бейтса. Просто очень прекрасный образ змеи найден для Мэдисон. В танцах очень важно точное попадание в индивидуальность. Ведь
Бестемьянова также выразила надежду на то, что в Финале