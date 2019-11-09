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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бестемьянова: У Синициной и Кацалапова есть время исправить недочеты

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов наверняка расстроены из-за проигрыша в произвольном танце на этапе Гран-при в Китае, но у танцевального дуэта есть время поработать над ошибками в преддверии выступления в Москве, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов в субботу показали второй результат в произвольном танце, уступив американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бейтс. По итогам двух программ российская пара набрала 209,90 балла и заняла итоговое первое место.

«Мы все поздравляем Вику с Никитой с победой! Единственное, я думаю, они несколько расстроены тем, что проиграли произвольную программу американскому дуэту Чок/Бейтс. Но у Синициной и Кацалапова есть время доработать, что-то почистить, показать некоторые элементы с более выгодной стороны на следующем старте. Он у них произойдет в Москве, будем надеяться, что дома родные стены помогут им выступить успешно», — сказала Бестемьянова по телефону.

«Очень удачная произвольная программа в этом сезоне у Чок/Бейтса. Просто очень прекрасный образ змеи найден для Мэдисон. В танцах очень важно точное попадание в индивидуальность. Ведь очень-очень немногие могут катать все, чтобы все шло. Меняться из года в год дано немногим. Чок и Бейтс в этом сезоне очень изменились, это многие отметили», — добавила собеседница агентства.

Бестемьянова также выразила надежду на то, что в Финале Гран-при выступят сразу две российские пары. «Александра Степанова и Иван Букин готовятся к своему второму этапу, я видела их тренировки. Со здоровьем у них все хорошо, тренируются в полную силу, в полную отдачу. Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин, на мой взгляд, равноценные пары. Ждем очного соревнования. Надеюсь, оно случится уже в Финале Гран-при», — заявила собеседница агентства.

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