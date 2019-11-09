Бестемьянова: У Синициной и Кацалапова есть время исправить недочеты

Источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов в субботу показали второй результат в произвольном танце, уступив американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бейтс. По итогам двух программ российская пара набрала 209,90 балла и заняла итоговое первое место.

«Мы все поздравляем Вику с Никитой с победой! Единственное, я думаю, они несколько расстроены тем, что проиграли произвольную программу американскому дуэту Чок/Бейтс. Но у Синициной и Кацалапова есть время доработать, что-то почистить, показать некоторые элементы с более выгодной стороны на следующем старте. Он у них произойдет в Москве, будем надеяться, что дома родные стены помогут им выступить успешно», — сказала Бестемьянова по телефону.

«Очень удачная произвольная программа в этом сезоне у Чок/Бейтса. Просто очень прекрасный образ змеи найден для Мэдисон. В танцах очень важно точное попадание в индивидуальность. Ведь очень-очень немногие могут катать все, чтобы все шло. Меняться из года в год дано немногим. Чок и Бейтс в этом сезоне очень изменились, это многие отметили», — добавила собеседница агентства.