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10:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Турин: розыгрыш путевок в Финал Гран-при вступает в решающую фазу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Симоненко. До окончания серии Гран-при по фигурному катанию осталось два этапа — Кубок Ростелекома и NHK Trophy, а ближайший из них пройдет на столичной арене «Мегаспорт» 15—17 ноября. Конкуренция за попадание в туринский Финал Гран-при вступает в решающую стадию, и самое время проанализировать расклады в этой борьбе.

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Источник: Reuters

Женщины: одна есть, три в уме

Единственной фигуристкой, которая по итогам прошедших этапов обеспечила себе попадание в Финал Гран-при, стала россиянка Анна Щербакова. Она одержала победы на турнире Skate America и Кубке Китая и набрала максимальную сумму зачетных баллов (30). На оставшиеся пять путевок в Финал Гран-при реально претендуют шесть фигуристок, среди которых три россиянки (Александра Трусова, Алена Косторная, Алина Загитова), две японки (Рика Кихира, Сатоко Мияхара) и одна американка (Мэрайя Белл).

Александра Трусова | Источник: Reuters

Три из них — Трусова, Мияхара и Белл — выступят на московском этапе. Юная королева четверных прыжков Трусова будет главным фаворитом соревнований, но для выхода в Финал ей достаточно занять хотя бы третье место, так как у нее в активе уже есть победа на Skate Canada. Бронзовую медалистку французского этапа Белл в Финал гарантированно выведет золото в Москве. Победа нужна и серебряному призеру китайского этапа Мияхаре. Вполне реальны расклады, при которых второго места на Кубке Ростелекома и американке, и японке для поездки в Турин может не хватить.

Алена Косторная | Источник: РИА "Новости"

Косторная, Загитова и Кихира будут выступать на последнем, японском этапе Гран-при. У самой юной фигуристки из этой троицы, Косторной, уже есть 15 баллов за победу на французском этапе, так что ей будет чуть проще — для выхода в Финал достаточно бронзы NHK Trophy. Олимпийской чемпионке Загитовой, у которой в активе 13 баллов за серебро в той же Франции, скорее всего, хватит и второго места на японском этапе, хотя есть малореальный расклад, при котором после московского турнира это условие ужесточится до «только золото». То же самое относится и к Кихире, занявшей второе место в Канаде.

Уже очевидно, что двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева и экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева в Финал Гран-при могут попасть только при раскладах из категории невероятных.

Медведевой после ее пятого места в Канаде нужна победа в Москве и катастрофическое невезение как минимум двоих фигуристок из вышеперечисленной шестерки, а Туктамышевой, у которой в активе бронзы этапов в США и Китае, для поездки в Турин нужно, чтобы на двух оставшихся этапах сорвали свои прокаты чуть ли не все фавориты сразу.

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Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях

Мужчины: в погоне за стабильностью

В мужской серии Гран-при, в отличие от женской, некоторые традиционные фавориты выступают не столь ровно. Так, серебряный призер Олимпиады-2018 японец Сема Уно выбыл из борьбы за Финал, заняв только восьмое место на этапе во Франции, а двукратному медалисту чемпионатов мира китайцу Цзинь Бояну поехать в Турин не поможет, скорее всего, завоеванное домашнее золото, так как на своем первом этапе в США он был только шестым.

Александр Самарин | Источник: РИА "Новости"

В этой ситуации достаточно благоприятными выглядят шансы на попадание в Финал Гран-при двух российских спортсменов — Александра Самарина и Дмитрия Алиева. Оба выступят на московском этапе. Самарину, серебряному призеру французского турнира, должно хватить попадания на пьедестал, а Алиеву, бронзовому медалисту Skate America, желательно подняться как минимум на вторую его ступень. Задача абсолютно реальна, так как мегагрозных соперников в «Мегаспорте» у них не будет. Раньше им бы считался Уно, но, как выяснилось, он к таковым уже не относится.

Всего же на поездку в Турин, помимо двух россиян, продолжают реально претендовать как минимум пять фигуристов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В этой борьбе возможны совершенно непредсказуемые расклады, а гарантировал себе участие в Финале Гран-при только один фигурист — двукратный чемпион мира американец Натан Чен, выигравший два этапа.


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Спортивные пары: томительное ожидание

В парном катании тоже заполнена только одна позиция в списке финалистов Гран-при — достаточное количество баллов набрали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян, выиграв этап в США и заняв второе место у себя дома в Чунцине. А вот россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, в активе которых серебряные награды американского и французского турниров, ждут, как выступят другие реальные претенденты на поездку в Италию. Таковых дуэтов пять.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский | Источник: Reuters
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Среди них — три российские пары. Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому после их победы в Канаде для попадания в Финал хватит и московской бронзы, Анастасию Мишину/Александра Галлямова, завоевавших золото во Франции, устроит любое место на пьедестале в Японии, а вот трехкратным медалистам чемпионатов мира Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову нужна победа на домашнем льду, так как на Skate Canada они были только третьими. Все эти условия более чем реальны.

Почти стопроцентным выглядит попадание в Финал Гран-при китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун. Двукратные чемпионы мира стали первыми на домашнем льду, и трудно предположить, что кто-то сможет помешать им выиграть золото в Японии. А вот Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро как раз могут обеспечить расклад, при котором за бортом финала останутся Павлюченко и Ходыкин. Канадцы стали вторыми у себя дома, и если они повторят этот результат в Японии, то, возможно, придется считать дополнительные показатели, чтобы определить, какой дуэт останется «седьмым лишним».

Танцы на льду: один дуэт — хорошо, а два — лучше

Виктория Синицина и Никита Кацалапов | Источник: РИА "Новости"

Эта дисциплина настолько консервативна, что многие расклады уже можно считать свершившимся фактом. Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выиграв этап Гран-при в Китае, практически обеспечили себе попадание в Финал серии, так как трудно представить, чтобы они заняли место ниже второго в Москве. Из реальных конкурентов на домашнем льду у них будут только Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которым после победы у себя дома в Канаде как минимум серебра в Москве также для поездки в Турин хватит.

Кроме этих двух пар, в Финал Гран-при, если не случится ничего сверхъестественного, отберутся четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. 15 баллов за победу на домашнем этапе у них уже есть, еще 15 они почти гарантированно получат за NHK Trophy. Уже обеспечили себе поездку в Турин американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, выигравшие в США и занявшие второе место в Канаде.

А вот за две оставшиеся путевки пойдет реальная борьба. В ней участвуют четыре пары — уже выступившие на своих этапах американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс (вторые места во Франции и Китае), а также три дуэта, которые поедут в Японию — россияне Александра Степанова/Иван Букин (серебро Skate America), итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (бронза французского этапа) и британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон (третье место Skate Canada). Серебра NHK Trophy вслед за Пападакис/Сизероном для попадания в Финал Гран-при российскому дуэту должно хватить.

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